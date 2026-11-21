It's not Thanksgiving without cranberries
They’re good in salads, and you might enjoy them in a juice cocktail, but Thanksgiving is the day when Americans consume 80 million pounds of cranberries.
On this Horticulture Day episode, Iowa State University Extension horticulture specialist Randall Vos tells us what it takes to grow cranberries. Then, Aaron Steil joins us to answer listener questions.
Guests:
- Randal Vos, extension horticulture specialist, Iowa State University
- Aaron Steil, consumer extension horticulture specialist, Iowa State University