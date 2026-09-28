© 2026 Iowa Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Suspects in foiled British military base attack released on bail

WBUR
Published September 28, 2026 at 11:02 AM CDT

Five British nationals have been released on bail after being detained Sunday on suspicion of explosives and terrorism offenses near the RAF Fairford airbase in western England. The base is used as a staging area for U.S. long-range B-1 bombers flying attack missions against Iran.

Here & Now‘s Indira Lakshmanan speaks with joined by NPR foreign correspondent Lauren Frayer in London.

This article was originally published on WBUR.org.

Copyright 2026 WBUR
News from NPR

Your evening news, delivered.

Close your day with the top stories from NPR and the latest on what's happening in Iowa.