Los habitantes de Iowa pueden votar anticipadamente a partir del miércoles 18 de mayo. Esto es lo que debe saber

Los habitantes de Iowa pueden votar en las elecciones primarias republicanas o demócratas de esta primavera para el Senado de los Estados Unidos y otras elecciones federales, estatales y locales.

Los republicanos en la Legislatura de Iowa aprobaron el año pasado cambios radicales en la ley de votación que acortaron el tiempo permitido para votar por correo, votar anticipadamente en persona y votar en persona el día de las elecciones. A continuación se explica cómo votar anticipadamente bajo las nuevas reglas.

El período de votación anticipada en Iowa comienza ahora 20 días antes del día de las elecciones primarias. Para las elecciones primarias de este año, es el miércoles 18 de mayo. Ese es el día en que los habitantes de Iowa pueden empezar a votar en persona en la oficina electoral de su condado. También es el día en que los auditores del condado comienzan a enviar por correo los votos en ausencia a los votantes que los solicitaron. La votación temprana en persona continúa hasta las 5:00 p.m. del lunes 6 de junio.

Encuentre más detalles aquí sobre cómo registrarse para votar y actualizar su registro si se ha mudado.



Votar temprano en persona

Todas las oficinas electorales del condado estarán abiertas para la votación anticipada en persona desde el 18 de mayo hasta el 6 de junio. Es posible que haya otros lugares de votación anticipada en su condado, y puede encontrar más información en el sitio web o las redes sociales del auditor de su condado, o llamando a su oficina. Encuentre el auditor de su condado aquí.

Iowa tiene una ley de identificación del votante. Lleve uno de estos documentos para votar:

Iowa Secretary of State /

Licencia de conducir de Iowa

Identificación de no conductor de Iowa

Tarjeta de identificación de votante de Iowa (solicite una al auditor de su condado si la necesita)

Identificación militar o de veterano

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta/documento de identificación tribal

Si su registro de votante está actualizado con su dirección actual, su identificación no tiene que reflejar su dirección actual. Si no tiene ninguna de estas formas de identificación cuando vaya a votar temprano en persona o el día de las elecciones, puede llevar los documentos de registro del día de las elecciones o hacer que otro votante registrado en el recinto dé fe de su identidad. Si no tiene ninguno de estos documentos, puede votar con una papeleta provisional y volver más tarde para proporcionar su identificación o los documentos necesarios para que se cuente su papeleta.

Los residentes de Iowa pueden registrarse para votar en línea, en su lugar de votación anticipada o en su lugar de votación el día de las elecciones. Los requisitos para el registro de votantes en persona cambian después del 18 de mayo.



Votar por correo

Para votar por correo, tiene que solicitar una boleta electoral. Su formulario de solicitud de boleta debe ser recibido por el auditor de su condado antes de las 5 p.m. del lunes 23 de mayo. Encuentre información detallada sobre cómo solicitar una papeleta de voto aquí.

Cuando reciba la papeleta del auditor de su condado, a partir del 18 de mayo como mínimo, siga todas las instrucciones que vienen con la papeleta para asegurarse de que su voto se cuente. Después de rellenar la papeleta, introduzca la papeleta en la funda protectora, métala en el sobre exterior, selle el sobre exterior y fírmelo.

Puede enviar por correo su papeleta votada a su auditor del condado. La papeleta debe ser recibida por el auditor de su condado antes de las 8 p.m. del día de las elecciones primarias, el 7 de junio, para ser contada. Esta es una diferencia importante con respecto a las elecciones pasadas. Los ciudadanos uniformados y en el extranjero y las personas en el programa de confidencialidad de direcciones del estado tienen un plazo diferente para votar por correo.

Los votantes también pueden optar por entregar su papeleta en la oficina electoral de su condado. La boleta debe ser recibida por el auditor de su condado antes de las 8 p.m. del día de las elecciones primarias, el 7 de junio. Algunos condados tienen un buzón de entrega de papeletas fuera de su oficina electoral.

Puedes consultar el sitio web del secretario de estado para ver en qué fecha te envían la papeleta por correo y en qué fecha la recibe el auditor de tu condado.

Iowa tiene nuevas normas sobre quién puede ayudar a un votante a devolver su papeleta de voto en ausencia. Anteriormente, cualquier votante podía designar a cualquier otra persona para que devolviera su voto en ausencia por él.

Ahora, las únicas personas que pueden entregar una papeleta de voto en ausencia aparte del votante son alguien que viva en el hogar del votante, un familiar directo y los funcionarios electorales que entregan una papeleta a un residente de un centro de salud u hospital. Pueden entregar la boleta en la oficina del auditor del condado o en el buzón de boletas fuera de la oficina si está disponible.

Si una de estas opciones no está disponible para un votante que no puede devolver su propia papeleta debido a la ceguera u otra discapacidad, puede pedir a otra persona que sea un “agente de entrega” y devuelva su papeleta. El “agente de entrega” debe ser un votante registrado en Iowa y no puede ser el empleador del votante, un funcionario del sindicato del votante, o un agente real o implícito de un partido político, candidato o comité. El votante debe rellenar y firmar un formulario de designación.

El “agente de reparto” debe entregar la papeleta en persona en la oficina del auditor del condado junto con el formulario, y debe mostrar su propia identificación y firmar una declaración de que ha cumplido la ley. El agente de entrega no está autorizado a utilizar el buzón de votos o el correo para devolver la papeleta. El agente de reparto debe proporcionar al votante un recibo y no puede entregar más de dos papeletas de voto en ausencia por elección.

También se puede votar en persona el día de las elecciones primarias, el 7 de junio. Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. Haga clic aquí para encontrar su lugar de votación.

La Asociación Estatal de Auditores del Condado de Iowa compiló este resumen de algunos de los cambios en las leyes de votación de Iowa.

La traducción de Hola Iowa.

Para leer en inglés, haz clic aquí.