Ciudades de Iowa con gran población latina se sienten defraudadas por el bajo recuento del censo

Un simple vistazo a los carteles de la calle principal de Denison revela la diversidad de los residentes que viven aquí.

Un rápido recorrido y se encontrará con el mercado asiático de Lovan. Al doblar la esquina, verás los carteles que anuncian una tienda de comestibles africana. Pero, si sigue el ritmo alegre de la música tradicional mexicana, llegará a La Michoacana Krazy Delights de Erven Chávez.

El propietario de la heladería se trasladó a Denison en 2009. Desde entonces, Chávez ha montado dos negocios propios en la ciudad. Pero, no fue hasta el 2020 que el inmigrante guatemalteco se enteró de lo que hace el censo.

“Podemos decirle a la gente lo importante que es”, dijo Chávez. “Porque no lo saben. Yo tampoco lo sabía. Hasta que tuvimos una reunión con el jefe de policía y nos lo explicó”.

Kendall Crawford / IPR El propietario de La Michoacana Krazy Delights de Denison, Erven Chavez, se sienta en su heladería en Main Street en Denison. Dice que está preocupado por los resultados del censo de 2020.

En el censo de 2020, las comunidades latinas fueron mal contadas en casi un 5 por ciento a nivel nacional, un aumento significativo desde la década anterior. Y, aunque la Oficina del Censo no reportó un faltante significativo para Iowa, los funcionarios de la ciudad en pueblos con grandes poblaciones latinas y minoritarias dijeron que los números del censo no reflejan lo que ven en sus comunidades.

La disparidad puede suponer mayores obstáculos para construir las infraestructuras que necesitan.

Construir la confianza

Cuando la presidenta del concilio de Denison de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Alma Puga, vio la cifra de población estimada por la Oficina del Censo para su ciudad, se enfadó. Dijo que no coincidía con lo que ella veía en la comunidad.

“Lo veo todos los días”, dijo Puga. “Hay nuevas poblaciones de inmigrantes que llegan, y sentí que estaban muy poco representadas”.

Según la Oficina del Censo, la ciudad del oeste de Iowa sólo creció en 75 personas entre 2010 y 2020, lo que sitúa su población en unos 8,400 habitantes. Sin embargo, los funcionarios de la ciudad dicen que esa no es la realidad. Calculan que otras 2,000 personas no participaron en el recuento del decenio.

Puga formó parte del Comité de Recuento de Denison, que organizó eventos para ayudar a la gente a rellenar el formulario del censo. En su labor de divulgación, descubrió que había muchos residentes como Chávez que desconocían su propósito y, lo que es más importante, sus consecuencias.

Ella dijo que muchos residentes tenían miedo de la encuesta – especialmente aquellos que eran indocumentados. Y, en 2019, cuando el ex presidente Donald Trump presionó para que se agregara una pregunta sobre la ciudadanía en el Censo, ese temor se acentuó.

Dijo que cree que la desconfianza del gobierno -junto con el COVID-19- impidió que muchas personas fueran censadas.

“Algunas preocupaciones eran ‘¿Van a usarlo en mi contra? ¿la información va a ser confidencial?”, dijo. “Un par de personas me dijeron ‘Bueno, ¿de qué sirve si las cosas van a seguir igual? ¿Qué diferencia hay?”.

Kendall Crawford / IPR Denison LULAC presidenta Alma Puga en su oficina. Ella era parte del Comité de Conteo para tratar de evitar un conteo insuficiente en Denison.

Financiación inadecuada

Sin embargo, el censo puede tener grandes implicaciones financieras para una comunidad, especialmente para las ciudades más pequeñas de Iowa. El número de residentes contabilizados determina la cantidad que recibe una ciudad en Fondos de Impuestos por Uso de Carreteras (RUTF), que ayudan a las comunidades a construir y mantener sus carreteras.

Esto significa que el alcalde de Storm Lake, Mike Porsch, tiene que resolver un problema matemático decepcionante. Calcula que alrededor del 30% de su población no fue contabilizada. A cada persona le corresponden unos 126 dólares en fondos. Todo eso suma casi 400,000 dólares que la comunidad no recibirá.

“Y si lo multiplicas por 10 años antes del próximo censo, son 4 millones de dólares que no tienes durante todo ese periodo de tiempo debido al censo”, dijo. “Eso sería todo el presupuesto para quitar la nieve”.

El administrador de la ciudad de Denison, Bradley Hanson, estimó que la ciudad se queda sin unos 200,000 dólares en fondos debido a su subcenso. Dijo que más o menos equivale a rehacer un bloque entero de carreteras y la infraestructura de abajo.

Dijo que la pérdida de fondos tiene un efecto dominó. Aunque la ciudad cuenta con algunos dólares de ayuda para hacer frente a la infraestructura, Hansen dijo que, más adelante, tendrán que buscar otros medios para obtener los ingresos que faltan.

“Desgraciadamente, nuestros impuestos van a aumentar para poder hacer ese bloque adicional o lo que necesitemos”, dijo Hanson. “Y normalmente la gente que vive en esa cuadra será la que pague al menos una parte”.

Kendall Crawford / IPR El alcalde de Storm Lake, Mike Porsch, está al lado de una estatua del faro fuera del Ayuntamiento. Dijo que el recuento insuficiente del Censo tendrá un gran impacto en el presupuesto de la ciudad para la infraestructura de uso vial.

Una barrera para el progreso

Otra preocupación para los funcionarios de la ciudad, tal como la concejal de Storm Lake, María Ramos, es cómo un recuento inexacto podría sofocar el desarrollo económico de la ciudad. Ramos dijo que a menudo escucha preguntas de los constituyentes sobre por qué la comunidad no puede traer más negocios y atracciones.

“¿Cómo es que JC Penney no viene a Storm Lake? ¿Cómo es que no tenemos un centro comercial? ¿Cómo es que las grandes cadenas de restaurantes no vienen a Storm Lake?”, dijo Ramos que los residentes preguntan a menudo. “Lo que tienen que entender es que eso es lo que miran. Tienen que entender que miran el tamaño de nuestra población y deciden si los negocios van a ser rentables aquí.”

Este temor -que se tomen decisiones impactantes basadas en datos erróneos- se extiende a los proveedores de servicios de salud, los promotores de viviendas y los servicios sociales.

En la Storm Lake Middle School, la superintendente Stacey Cole dijo que se puede ver la necesidad de más recursos comunitarios. Incluso durante el verano, la escuela está llena de niños. Dijo que eso se debe en parte a que la escuela se ha convertido en un proveedor vital de servicios sociales para los casi 3,000 estudiantes del distrito.

“Nuestra necesidad parece mucho menor de lo que realmente es”, dijo Cole. “Así que como no podemos contar con la llegada de agencias externas a la comunidad, entonces tenemos que ponerlo en marcha internamente, para asegurarnos de que esas cosas se siguen haciendo”.

Significa tomar decisiones difíciles, como la de contratar a un terapeuta escolar para abordar la salud mental de la comunidad o a otro profesor de tercer grado para hacer frente al gran número de alumnos por aula.

Kendall Crawford / IPR Los estudiantes ingresan a la escuela secundaria Storm Lake para asistir a la escuela de verano. La superintendente Stacey Cole dijo que muchos de los estudiantes del distrito dependen de la escuela para brindar servicios sociales.

También limita su capacidad para abordar la diversidad de necesidades en el distrito, dijo Cole. Sin la posibilidad de asociarse con organismos externos, hay menos fondos y recursos para desarrollar proyectos que podrían convertirse en programas totalmente subvencionados.

“[Los financiadores] dicen que si no es lo suficientemente importante para ti como para poner dinero, no es lo suficientemente importante para nosotros”, dijo. “Y el problema es que tenemos retos muy singulares que impiden que algunas de esas cosas sucedan”.

La próxima década

Denison se enfrenta a lo mismo. La encuesta más reciente sobre la vivienda en la ciudad mostró que la comunidad necesita 200 unidades de vivienda adicionales, pero a Puga le preocupa cómo la ciudad abordará la escasez cuando no pueda utilizar el censo para atraer a los promotores.

“Los desarolladores económicos no van a querer venir a nuestro condado. No van a querer construir aquí.” dijo Puga. “Van a pensar que nos estamos muriendo. Pero no lo estamos”.

Kendall Crawford / IPR Los empleados de La Michoacana Krazy Delights sirven helados en un día caluroso en Denison. El propietario, Erven Chávez, está decepcionado con los resultados del Censo 2020.

Para los residentes, como Chávez, es triste ver que la comunidad sigue luchando sin la infraestructura para apoyar su rápido crecimiento. Dijo que le gustaría ver más empresas, más viviendas y un complejo deportivo para la ciudad.

“Porque queremos que Denison sea mejor cada día. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están aquí. Y están creciendo aquí. Y nosotros también queremos a Denison”, dijo Chávez.

Dijo que espera que, en la próxima década, los desarolladores de viviendas y los proveedores de servicios de salud lleguen a amar la ciudad también. A pesar de lo que digan las cifras.