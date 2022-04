A medida que EE.UU. se acerca al millón de muertes por COVID, un nuevo médico habla de las dificultades de trabajar en la pandemia

Las tasas de infección por COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes han ido disminuyendo en Iowa y en el país. Sin embargo, Estados Unidos pronto cruzará el triste umbral de un millón de muertes por COVID-19, y la inmensa mayoría de las hospitalizaciones y muertes se han producido entre personas no vacunadas.

La Dra. L.J. Agostinelli se graduó en el Programa de Formación en Ciencias Médicas de la Universidad de Iowa. Es médica, científica, neuróloga y, justo después de recibir su doctorado y su título de doctora en la primavera de 2021 en la UI, comenzó su residencia en un hospital de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Recientemente, el presentador de River to River, Ben Kieffer, habló con Agostinelli. Ella reflexionó sobre el año pasado trabajando en la primera línea de esta crisis sanitaria en una unidad de cuidados intensivos, a menudo con pacientes de COVID.

Esta transcripción ha sido editada por razones de longitud y claridad. Puede encontrar la entrevista completa aquí.

Agostinelli: “Diré que ha mejorado mucho. Cuando empecé, empecé el pasado mes de junio en este hospital. En cualquier momento, diría que entre semana tendría hasta diez pacientes que atender, yo era el médico de cabecera. Los fines de semana podía tener hasta 20, y por las noches entre 40 y 50. Siempre había más del 50% de mis pacientes que venían a COVID. No era algo inesperado. A veces eran ocho de cada diez los que estaban aquí por COVID; es decir, no estaban aquí y también tenían COVID, pero estaban aquí por COVID. Venían aquí porque en casa se quedaban sin aliento, se mareaban mucho, tenían problemas para caminar y para respirar. Llegan a la sala de emergencias y su radiografía de tórax se ve horrible, como lo haría uno con COVID, y luego darían positivo para COVID. Al principio empecé a preocuparme: ¿no aprenderé mucho sobre la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal porque todo el mundo está aquí con COVID? Y ha mejorado mucho a lo largo del año”.

Simplemente te acostumbras. Y es bastante similar paciente a paciente. Es como, bueno, aquí vamos de nuevo. He visto esto 25 veces ahora. He visto esto 35 veces

Kieffer: “¿Así que los pacientes a su cargo, han muerto de COVID?”

“Oh, sí.”

“¿Cuántos?”

“Ni siquiera lo sé en este momento.”

“Hay semanas, como en una típica en una semana, cuando estaba en su peor momento, ¿qué diría usted? ¿Cuántas habrían pasado?”

“Así que lo peor es definitivamente cuando estás trabajando en la UCI, muchos más pacientes fallecen en la UCI. Recuerdo que, justo antes de empezar, oí que, dependiendo del tamaño de la UCI, supongamos que en una UCI media, quizá en una semana buena fallece un paciente en esa UCI. Luego tienes una semana mala en la que fallecen tres o cuatro pacientes en la UCI. Recuerdo un día en el que fallecieron ocho pacientes, todos por COVID”.

“¿Un solo día?”

“Un solo día. Y esto fue, como he dicho, esto es en realidad más allá del punto álgido de la pandemia en este momento. Así que ni siquiera sé lo que fue el peor día de la pandemia. Y nunca es divertido entrar en una habitación y declarar a un paciente muerto. Pero tienes que hacer que un médico entre y realice lo que llamamos un examen de defunción y confirme que el paciente está realmente muerto. Y esos son, obviamente, los que recuerdo, porque tienes que examinar íntimamente a tu paciente, y luego tienes que rellenar un certificado de defunción. Y la cantidad de veces que tienes que decir que esta muerte se debió al COVID-19 – eso obviamente se te queda grabado. Así que, sí, ha ocurrido muchas, muchas veces”.

“Cuando pronuncias muertes, ¿cómo sabes que se debe a COVID?”

Recientemente, Río Ben Kieffer de River to River, habló con Agostinelli. Reflexionó sobre el año pasado trabajando en las líneas de frente de esta crisis de atención médica en una unidad de cuidados intensivos, a menudo principalmente con pacientes de COVID.

“Hay una enfermedad, el SDRA, que es el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda, en el que los pulmones desarrollan un determinado patrón en una radiografía y en un TAC. Y luego el curso de la enfermedad, cómo progresa, lo que requiere en el ventilador … COVID ha sido bastante único y muy agresivo en un patrón que es bastante distinguible de otras razones que alguien moriría de como una exacerbación del asma horrible o una exacerbación de la EPOC o un cáncer de pulmón. El curso de su hospitalización es diferente.

“Y te acostumbras a ello. Te acostumbras. Y es bastante similar paciente a paciente. Es como, bueno, aquí vamos de nuevo. He visto esto 25 veces. He visto esto 35 veces, y sigue la misma proyección y camino y cómo se enferman, y ves su saturación de oxígeno cada vez más baja a pesar de todo lo que estás haciendo, haces las mismas cosas – se llama pronación, donde se voltea a un paciente de su vientre a su espalda y de nuevo a su vientre. Y tratas de hacer que su cuerpo utilice todo el tejido pulmonar posible que queda para tratar de ayudarle a respirar. Y tan pronto como su estado de oxígeno es cada vez más bajo, sabes que has cruzado un punto en el que probablemente morirá por esto”.

“¿Cómo es ese ambiente? Debe ser realmente difícil de llevar – quiero decir, eres un profesional, eres un médico, pero también eres un ser humano, ¿verdad? Y puede que tengas familiares allí en el hospital. No sé si son capaces de estar con alguien en sus últimos momentos, porque sabemos por esta pandemia que esas son algunas de las situaciones más difíciles en las que – los últimos adioses se dicen en algunas circunstancias realmente anormales.”

“Bien. Así que en el punto álgido de la pandemia a nadie se le permitía recibir visitas, y eso es realmente duro. La gente – los médicos y las enfermeras estaban haciendo lo mejor que podían para poner a la familia en un altavoz o en Facetime o algo así. Luego, en el hospital nos sentimos más cómodos permitiendo que cada persona tenga una visita. A veces ahora podemos tener dos, dependiendo de la situación. Y es realmente difícil. Es muy difícil decirle a los pacientes y luego a las familias: “Creemos que probablemente vas a morir de esto”. Y normalmente en ese momento, es sorprendente para mí, pero muchos pacientes lo saben, o incluso antes de que se lo diga, me llevan a su habitación y me dicen: “Creo que me estoy muriendo”. Y entonces, diremos: ‘Yo también lo creo'”.

Nunca es fácil, pero se ha vuelto más fácil debido al gran volumen de conversaciones que circulan así

“Es agotador intentar respirar así. Y ellos simplemente, se ven tan cansados y tan fatigados. Y a medida que te fatigas más, es más difícil respirar. Realmente no te deshaces de tu CO2, el dióxido de carbono. Y a medida que eso se acumula en tu cuerpo, te vuelves un poco loco y confundido. Y antes de que eso ocurra, hay que dar a la gente la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, o si tienen que poner en orden sus finanzas, o si quieren encontrar un lugar para cuidar a su mascota o a sus hijos o lo que sea. Realmente quieres hacerles saber de la mejor manera posible que ‘oye, tal vez antes de que empeores, deberías tratar de cerrar las cosas’. Puede ser una conversación difícil, por supuesto, y tenemos equipos y médicos de cuidados paliativos que nos ayudan en todo esto. Pero es una conversación difícil que, por desgracia, especialmente durante la COVID, tenemos demasiadas veces.

“Nunca es fácil, pero se ha hecho más fácil por el mero volumen de conversaciones que se dan en este sentido.

“Ahora podemos recibir visitas. Pero la política de nuestro hospital es que, o bien tienes que estar vacunado para subir y hacer una visita, o bien tienes que tener una prueba de COVID negativa reciente, en un plazo de dos días más o menos. Y te sorprendería la cantidad de familiares que no entran en este grupo. No se vacunan, aunque su hermana, su cónyuge o su padre se estén muriendo en la UCI”.

“Y conocemos las estadísticas… la gran mayoría de – desde que se desarrollaron las vacunas, la gente se vacunó, la gran mayoría de las hospitalizaciones por COVID y las muertes son sin vacunar. Quiero decir, vasta. Ni siquiera está cerca, ¿verdad?”

“Ni siquiera cerca. Para mí es una conversación bastante más difícil de mantener con las familias que con los pacientes moribundos, porque te sientes muy frustrado. Estás agotado por lo que ha pasado en el hospital, y entonces es devastador para ti. Has llegado a conocer a este paciente. Ha estado aquí durante días y se está muriendo. Y luego hay un miembro de la familia en casa que todavía está bien, y no les importa o no creen o no quieren vacunarse, y sólo quieres gritarles ‘tu familiar se está muriendo’, -o está muerto, a veces tengo la conversación después del hecho y a veces resulta en un cambio. A veces hay un cambio. Pero muchas veces no lo hay”.

“En los propios pacientes, antes de su muerte, ¿has tenido pacientes no vacunados con los que tienes esta conversación? ¿Algunos de ellos dicen, yo, debería haberme vacunado?”

Es algo desgarrador escucharlo, porque sabía que podría ser tan malo. Todos los que trabajan en el hospital sabían que podría empeorar tanto.

“Bueno, sí, por supuesto. Quiero decir que, por supuesto, intento no presionarlos, ni mucho menos, porque ellos saben lo que pasa. Diría que hay algunos pacientes que no siempre se lo creen. Hay como unos pocos que dirán que es otra cosa, que probablemente no es COVID. La gran mayoría, sin embargo, sabe que es COVID. Y un puñado de ellos dirá algo así como: “No tenía ni idea de que pudiera estar tan mal”. Y es una sensación desgarradora oírlo, porque yo sabía que podía ponerse así de mal. Todos los que trabajan en el hospital sabían que podía ser así de grave. Lo vemos todos los días, y hablo de ello a menudo con amigos, familias, etc., porque no puedo imaginar que alguien muera por accidente porque no lo sabía. Parece una forma muy insensata de morir, pero ocurre”.

“Y si sobrevives, si estás hospitalizado o incluso las personas que son asintomáticas, ahora sabemos que puedes contraer COVID y tener algunas implicaciones muy graves a largo plazo para tu salud.”

“Oh, sí. Toda esta idea de, digamos, el COVID de larga duración se habla con frecuencia ahora todo el – usted puede tener problemas de corazón y, obviamente, los problemas pulmonares a largo plazo. No sé si tus pulmones volverán a la normalidad después de eso. Pero la enfermedad neurológica, hay un montón de cosas que definitivamente ocurren como consecuencia de COVID.

“Pero lo que es frustrante, y muchos familiares dirán: ‘Bueno, tengo un amigo que se vacunó y aun así contrajo COVID’ Sí, por supuesto que puedes contraer COVID si te vacunas. Ya sabes, no al mismo nivel que si no estás vacunado. Pero realmente no… no estoy tratando de evitar que te contagies de la gripe o que tengas un resfriado o un día de fiebre. Eso está bien. Es que si no te vacunas, tu probabilidad de acabar en una UCI o de morir de COVID es mucho mayor. Así que esa es la cuestión. Cuando un miembro de la familia dice, bueno – yo digo ‘su mujer va a morir de esto, señor, ¿está usted vacunado?’ ‘No’. ‘Bueno, probablemente debería vacunarse porque es algo serio, y debería protegerse a sí mismo y a los demás. Su mujer se está muriendo por ello”. ‘Bueno, tengo un amigo que se contagió de COVID, aunque está vacunado’. Pero lo que intento recalcarles es que, sí, todavía puedes contraer COVID, pero tus posibilidades de acabar en una UCI o de morir de COVID si estás vacunado, son mucho, mucho más bajas. Mucho, mucho más bajas. Creo que los datos son ahora que más del 90% de los pacientes que mueren de COVID no están vacunados. Básicamente la vacuna te ayuda a combatir un curso muy serio de COVID”.

He oído decir a muchos pacientes. «Doctor, llevo armas.» Y así piensan a sí mismos como, ya que soy alguien que lleva un arma, ¿qué más haría uno que lleva un arma? Bueno, resulta que también significa que no me vacunaría.

“Bien. Usted es neurólogo. Eres un doctor en medicina, así que tal vez esto está fuera de tu experiencia. Tal vez un sociólogo/psicólogo tenga que abordar esto. Pero me interesa su opinión, habiendo tenido esas conversaciones con pacientes que luego han muerto o han estado a punto de morir o con familiares de pacientes que han muerto. ¿Qué crees que está pasando ahí? La resistencia a lo que parece una decisión en blanco y negro, una ciencia en blanco y negro que dice que se haga esto. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de estas personas?”

“Sí. Creo que definitivamente parece multifactorial y no una explicación que pueda envolver a todos o a la mayoría de los pacientes, porque la conversación, la resistencia parece diferente. Hay muchas razones diferentes. Creo que hay gente que normalmente es como una cuestión de ideología. Todos buscan una identidad. Y si se identifican como alguien políticamente o socialmente, como, no sé, tal vez su palabra es conservador o lo que sea. Entonces miran a los líderes o a las figuras públicas de su grupo para que les ayuden a tomar muchas decisiones en la vida. Y una de esas decisiones sería la de vacunarse o no. Así que he escuchado a muchos pacientes decir, ‘Doc, yo llevo armas’. Y entonces piensan para sí mismos como, ya que soy alguien que lleva un arma, ¿qué otra cosa podría hacer alguien que lleva un arma? Pues resulta que significa que tampoco me vacunaría. Y nada de lo que diga va a penetrar en ellos porque quieren con tanta fuerza ser alguien que lleva un arma, que por lo tanto también se ven a sí mismos como alguien que no puede vacunarse, no se vacunaría. Eso es difícil porque es casi como una conversación impenetrable en ese punto, aunque les diga ‘bien, lleva tu arma, pero por favor vacúnate’. Lo ven como si fuera un paquete.

“Y luego hay muchos pacientes que creo que es tan aterrador, es una cosa de negación. Es tan abrumador el aceptar que esto es algo que ocurre y que realmente está arrasando la nación y que hay una pandemia y que los seres humanos pueden ser eliminados por un virus, es simplemente demasiado. Simplemente necesitan ignorarlo, y ni siquiera quieren empezar a pensar en ello. Tiene que ser como una película de terror que no quieren ver y ni siquiera quieren hablar de ello. Es tan abrumador para ellos”.

Esta transcripción ha sido editada por razones de longitud y claridad. Puede encontrar la entrevista completa aquí.

La traducción de Hola Iowa.

Para leer en inglés, haz clic aquí.