La comunidad de la escuela secundaria East se une tras el mortal tiroteo

Los miembros de la comunidad de la East High School en Des Moines se reunieron el miércoles por la mañana para recuperarse y apoyarse mutuamente después del tiroteo en el que murió José David López, de 15 años, el lunes en el recinto escolar. El tiroteo también causó que dos estudiantes de East High fueran hospitalizadas con heridas críticas.

Durante un desayuno con café y donas en la escuela, hablaron sobre lo que Iowa necesita hacer para garantizar la seguridad de sus estudiantes. La candidata demócrata a la gobernación y ex entrenadora de baloncesto de East High, Deidre DeJear, habló con los profesores.

“Fue triste, pero la gente estaba dispuesta. Los maestros, el personal estaba dispuesto. Me refiero a que son resistentes. Sabes, hablé con uno de los profesores y le dije: ‘¿Qué necesitas?’. Dijo: ‘Necesito que mis estudiantes estén seguros. Porque si ellos están seguros, yo estoy bien'”, dijo DeJear a los periodistas a la salida del desayuno.

Kassidy Arena / IPR East High School ha cancelado las clases por el resto de esta semana. Las clases se reanudan el 23 de marzo después de las vacaciones de primavera y los días de desarrollo de los maestros.

DeJear, como muchos otros, se vistió de rojo -el color del instituto- para mostrar su apoyo. Fue entrenadora de baloncesto femenino en East High desde 2009 hasta 2014. Se secó las lágrimas de su mejilla mientras el viento le revolvía el pelo fuera de la escuela.

“Hoy no me he presentado como candidata a gobernadora”, dijo. “Estuve aquí hace unas semanas para un entrenamiento de baloncesto femenino. Así que vivo a la vuelta de la esquina. Hoy me he presentado aquí como ciudadana de Iowa porque eso es lo que hacen los ciudadanos de Iowa”.

DeJear añadió que el día se trataba de cuidar. No le sorprendió que la comunidad actuara tan rápidamente para unirse y apoyarse mutuamente. Dijo que el siguiente paso es “poner en papel cómo resolvemos los desafíos”.

“Quiero que reconozcamos lo que ha pasado. Quiero que lloremos y nos lamentemos por las pérdidas. Pero también quiero que estemos preparados para encontrar soluciones que garanticen que esto no vuelva a ocurrir. Nosotros, como Estado, siempre hemos sido innovadores. Y esta es una oportunidad para que seamos proactivos en lugar de reactivos”, dijo DeJear.

DeJear se abrazó a sí misma mientras corría hacia su siguiente parada del día. Se dirigía a Ames para su “jornada de trabajo del miércoles” y posiblemente a Altoona para reunirse con personas que se enfrentan a las secuelas del tornado.

