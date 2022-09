Mientras los adolescentes esperan trabajo, las compañías agrícolas recurren a trabajadores migrantes

Con el tiempo, Lynn Leif se encontró que cada vez tenía menos trabajo que ofrecer a los adolescentes.

Durante más de 40 años, Leif y su familia emplearon hasta 500 estudiantes de secundaria y preparatoria para el despanojado del maíz en julio y agosto. Con sede en York (Nebraska), dirigía autobuses para recoger a los adolescentes en los pueblos cercanos de Seward y hasta Lincoln, a una hora de distancia.

Su familia era contratada por Syngenta, así como Monsanto, el gigante agrícola con sede en St. Louis que Bayer, con sede en Alemania, compró en el 2018 por $68.000 millones de dólares. Leif se dedicaba a buscar trabajadores para el despanojado de más de 2.700 acres de maíz controlados por las dos grandes empresas agrícolas de su región del sureste de Nebraska.

Los nuevos avances en herbicidas y en el cultivo de plantas a lo largo de los años hicieron que Monsanto necesitara menos personas para el despanojado del maíz. Y de ese menor número de personas que Monsanto utilizaba, un mayor número eran trabajadores inmigrantes.

Para Leif se hizo insostenible contratar a todos esos adolescentes con tan poco trabajo.

Dijo, "fue muy duro para nuestros jóvenes porque aprovecharon de este trabajo durante mucho tiempo para obtener ingresos y algunos de ellos habían trabajado para nosotros durante años".

Por primera vez Leif empezó a hacer el despanojado del maíz a los 13 años. Más de 40 años después, ya no se dedica para nada a eso. Y eso fue un gran ajuste para ella.

Dijo, "aparte del despanojado, nunca supe qué más hacer en julio".

Otras operaciones del despanojado del maíz se han enfrentado a experiencias similares, ya que empresas de semillas como Bayer, Syngenta y Remington Seeds, que controlan una cantidad cada vez mayor de las tierras de cultivo del centro del país, utilizan cada vez más el programa de visas H-2A para contratar a trabajadores migrantes temporales. El programa H-2A permite a las empresas agrícolas contratar a trabajadores inmigrantes si no pueden encontrar suficientes trabajadores nacionales.

Durante décadas, el despanojado del maíz ha sido algo más que un trabajo para los adolescentes de Nebraska. Arrancar la borla de la parte superior de los tallos de maíz para evitar la polinización se pagaba muy por encima del salario mínimo y ofrecía aumentos de sueldo para volver los años siguientes. Y, dado el trabajo manual que suponía, el despanojado del maíz se consideraba un rito de iniciación para los adolescentes de Nebraska y del resto de la zona del cinturón del maíz, una tarea que enseñaba lecciones de ética de trabajo a los jóvenes del centro del país.

Una investigación de las Noticias de comunicaciones pública de Nebraska Public Media News descubrió que en Nebraska, cientos de adolescentes han expresado su interés por el despanojado del maíz al mismo tiempo que las empresas de semillas han optado por utilizar trabajadores inmigrantes.

Nebraska Public Media News también descubrió que los anuncios de trabajo para el despanojado del maíz contenían requisitos de trabajo engañosos o poco realistas que parecían desanimar a los trabajadores locales que querían solicitarlo.

La administración del gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, trató de orientar a las empresas de semillas hacia el uso de trabajadores locales, pero el Departamento de Trabajo de EE.UU. intervino y dijo que los trabajadores temporales invitados ya habían sido aprobados y debían ser utilizados.

Una de las principales empresas dedicadas al despanojado elaboró una presentación en la que explicaba su decisión de dar prioridad a los trabajadores inmigrantes porque requerían menos supervisión por parte de la empresa y eran más productivos.

El resultado es lo que, según los contratistas locales del despanojado, es una oportunidad laboral que está desapareciendo para los adolescentes locales y además el uso de trabajadores inmigrantes de los que a veces se aprovechan en beneficio de sus empleadores.

Taylor Gage, quien anteriormente fue asesor del gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, afirma que "el despanojado es una parte cultural muy importante del estado de Nebraska. Realmente uno de los aspectos más grandes e importantes de esto es que ayuda a cerrar la brecha entre las poblaciones urbanas y rurales.”

“710 empleados en lista de espera”

En el 2019, el gobernador Ricketts tomó nota de una lista de espera que contenía cientos de residentes de Nebraska que estaban interesados en el despanojado del maíz ese verano. Así que fue una sorpresa el enterarse que los contratistas de las empresas de semillas habían sido aprobados para contratar a trabajadores migrantes bajo el programa H-2A.

El programa de visas H-2A, creado en 1986, permite a las empresas agrícolas contratar a trabajadores extranjeros temporales de temporada. Pero las empresas sólo pueden incorporar trabajadores H-2A después de haber demostrado que han intentado contratar a trabajadores locales y han comprobado que no hay suficiente interés o capacidad.

A finales de ese año Ricketts escribió a los funcionarios federales para hacerles saber que los trabajadores locales querían hacer el despanojado de maíz.

"En el 2019, las empresas del despanojado (y de cosecha) de Nebraska tenían 710 empleados en lista de espera", escribió Ricketts en una carta al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, "pero se seguían dando las certificaciones para que los trabajadores H-2A realizaran el despanojado."

Ricketts escuchó a los contratistas locales que plantearon su preocupación por la tendencia de los contratistas de las empresas de semillas a utilizar trabajadores H-2A. Su carta instó al Departamento de Trabajo a reformar el programa H-2A exigiendo a las empresas de semillas que primero soliciten a los contratistas locales la cantidad de trabajo disponible antes de que puedan solicitar trabajadores migrantes, lo que actualmente no es un requisito.

La carta de Ricketts decía, "este requisito aseguraría que se le diera prioridad a la contratación de trabajadores estadounidenses y evitaría que las empresas de semillas manipulen el sistema empleando indirectamente a trabajadores H-2A a través de la utilización de empresas de cosecha de terceros cuando hay un número más que suficiente de trabajadores estadounidenses que están dispuestos a realizar los servicios necesarios".

Preguntado por la carta de Ricketts, el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) dijo que una lista de espera de trabajadores adolescentes disponibles no constituía una prueba suficiente para incitar a los funcionarios federales a actuar.

En un comunicado, un portavoz del departamento dijo,“dicha lista de espera puede mostrar que en general los individuos están interesados en un trabajo en un área determinada, como el despanojado del maíz, pero no es una prueba de que los trabajadores estadounidenses realmente solicitaron un trabajo específico ofrecido en conjunto con una solicitud del programa de visas H-2A ni tampoco que los trabajadores estadounidenses solicitaron y fueron rechazados ilegalmente".

Según el portavoz, para que el Departamento de Trabajo de EE.UU. rechace una solicitud H-2A, el departamento necesita pruebas de que los trabajadores de Nebraska solicitaron esos puestos de trabajo y fueron rechazados ilegalmente.

Sin embargo, los funcionarios del Departamento de Trabajo de Nebraska investigaron los anuncios de empleo para los trabajos del despanojado y encontraron indicios de que las descripciones de los puestos de trabajo desalentaban a los solicitantes locales.

Descripciones de trabajo engañosas

John Albin, Comisionado de Trabajo de Nebraska, y Bradley Pierce, director de servicios de reempleo del Departamento de Trabajo de Nebraska (DOL), comprobaron los anuncios de puestos de trabajo del despanojado que aparecen en su sitio web: NEworks.nebraska.gov.

Pierce dijo que el NDOL no encontró pruebas de que los salarios fueran discriminatorios o de que los trabajadores migrantes fueran tratados injustamente.

Pero los funcionarios laborales de Nebraska descubrieron que las empresas de semillas y los contratistas de las visas H-2A publicaban lo que parecían ser descripciones de trabajo engañosas.

Departamento de Trabajo / Nebraska Desde enero del 2015 John Albin es el comisionado de trabajo de Nebraska.

Algunas de las descripciones de trabajo decían que el trabajo del despanojado duraría hasta octubre, mucho más tarde en la temporada que normalmente termina a finales de agosto - y durante una época en la que los adolescentes regresan a la escuela.

Albin dijo, "no hace falta ser un experto en agronomía para saber que nadie hace el despanojado del maíz durante octubre en Nebraska".

Algunos anuncios exigían que los trabajadores tuvieran al menos 18 años, aunque personas de tan sólo 12 años pueden trabajar en el despanojado legalmente en Nebraska.

En otras solicitudes de empleo se pedía trabajo para el despanojado del cáñamo.

En mayo del 2020 Pierce escribió en un correo electrónico a la oficina del Departamento de Trabajo de Estados Unidos en Chicago, que “no se hace el despanojado del cáñamo”.

Albin y Pierce dijeron que anunciar un puesto de trabajo con requisitos de edad poco razonables, experiencia innecesaria, temporadas mucho más largas y responsabilidades laborales demasiado detalladas son algunas de las diversas tácticas para conseguir estratégicamente pocos solicitantes, especialmente adolescentes.

Pierce dijo, "obviamente, algunos de los términos y condiciones no favorecen el empleo local de los jóvenes".

Al preguntársele si estas acciones parecían ser intencionales y deliberadas, Albin dijo que no lo sabía.

Albin dijo, "es difícil leer la mente de alguien, y creo que somos muy buenos administradores, pero lectores de la mente, no lo somos. Ciertamente puede tener ese efecto".

En el 2020, Nebraska rechazó cuatro peticiones de visas H-2A para puestos de trabajo del despanojado, pero el Departamento de Trabajo de EE.UU. anuló la decisión de Nebraska. Una agencia estatal de mano de obra no tiene autoridad para rechazar las peticiones federales H-2A. Según las normas federales, el Departamento de Trabajo de Nebraska podría cambiar lo que se incluye en las solicitudes de empleo. Albin y Pierce ahora modifican cualquier solicitud de empleo que se vea con tácticas de contratación engañosas o falsas.

Pierce dijo, "es triste considerarlo una victoria porque así es como debería de ser en general".

No encontramos suficiente gente

Javier Chapa defiende el uso de trabajadores con visas H-2A.

Es propietario de Chapa Global Contracting Inc. y lleva 34 años trabajando en el sector agrícola desde McAllen (Texas).

Durante la temporada del despanojado, Chapa dirige una de las muchas cuadrillas de migrantes con visas H-2A que trabajan en Nebraska, Iowa y Minnesota. En Nebraska, contrata con Remington Seeds.

"No encontramos suficiente gente (que quiera) hacer el trabajo, y entiendo la razón: porque es un trabajo duro", dijo Chapa desde su camioneta estacionada en las afueras de Hastings, Nebraska. "Quiero decir, las generaciones más jóvenes van a la escuela para tratar de no trabajar en los campos".

Desde el 2013, ha contratado a trabajadores con visas H-2A porque, dijo, los anuncios de trabajo de Chapa Global Contracting han producido muy pocos solicitantes locales.

"Damos prioridad a los estadounidenses. Hacemos anuncios, pero a veces nadie llama. Si alguien llama y quiere trabajar, tenemos que contratarlo". Javier Chapa, Chapa Global Contracting Inc.

Chapa redacta las descripciones de los puestos de trabajo del despanojado con la ayuda de abogados y expertos en el empleo. También solicita al gobierno federal trabajadores con visas H-2A. Dice que tanto Remington como su empresa siguen las normas del DOL.

Chapa dijo, "no intentamos quitarle el trabajo a nadie. Sólo tratamos de cubrir lo que la gente local no quiere o no puede hacer".

Chapa fue el único contratista de visas H-2A que accedió a una entrevista para este reportaje.

Triple M y Gulf Citrus, empresas de Florida que tienen contratos con Bayer, no respondieron a nueve solicitudes de entrevista. Rodríguez Harvesting, otro contratista de visas H-2A que tiene su sede en Georgia y trabaja con Syngenta, declinó una solicitud de entrevista.

Varios empleados de Syngenta en Nebraska no devolvieron las llamadas en busca de comentarios. Un portavoz de la empresa declinó una solicitud de entrevista, pero proporcionó a Nebraska Public Media respuestas escritas a una lista detallada de preguntas.

En un comunicado, el portavoz escribió, "los contratistas de terceros son responsables de reunir y contratar una mezcla de trabajadores y serían los mejores para responder a cualquier pregunta sobre sus prácticas de contratación".

El portavoz de Syngenta dijo que los trabajadores con visas H-2A proporcionan a las empresas de semillas flexibilidad, y por eso son necesarios.

Escribió el portavoz, "en general, tener acceso tanto a trabajadores locales como a trabajadores con visas H-2A -ambos contratados/provistos por terceros- permite a las empresas de semillas equilibrar los horarios inconsistentes de los jóvenes que trabajan en las cuadrillas locales. Muchos de los jóvenes que participan en el despanojado suelen tener otras actividades de verano que entran en conflicto con su capacidad para trabajar durante la parte más importante de la temporada".

Según el portavoz, que no quiso dar detalles sobre la mano de obra que Syngenta utiliza para el despanojado del maíz, las tres cuartas partes del despanojado están a cargo de trabajadores locales.

"Los jóvenes son una parte clave de nuestro éxito para completar este importante trabajo de producción de semillas, permitiéndonos entregar los productos de calidad que los agricultores necesitan para satisfacer las demandas de sus cultivos".

Will Bauer / Nebraska Public Media News Heather Scar dirige una granja de cerdos al sur de Adair, Iowa, donde cría cerdos Kunekune. Durante 11 años, Scar organizaba equipos locales del despanojado para Bayer y AgReliant Genetics.



"Me sentí un poco molesta"

Heather Scar dirige una granja de cerdos en el oeste de Iowa, cerca de la pequeña ciudad de Adair, entre Omaha y Des Moines. Durante 11 años dirigió equipos del despanojado formados en su mayoría por adolescentes de la zona.

AgReliant Genetics, una de las dos empresas de semillas de maíz para las que trabajaba, le comunicó en mayo que no necesitaba su equipo de trabajadores este año.

Dijo, "me enfadé un poco porque no había ninguna indicación de que no íbamos a volver este año a trabajar hasta que me llamaron".

Scar también hacía el despanojado de campos para lo que entonces era Monsanto, que Bayer compró en el 2018. La empresa, en gran parte agroquímica, le dijo a Scar hace tres años que utilizaría otros contratistas para el despanojado del verano. Tanto AgReliant como Bayer le dijeron más tarde que eran cuadrillas de migrantes con visas H-2A, dijo.

Tiffany Wenzel perdió sus acres de tierra en Michigan en el 2020.

Wenze dijo, “estoy tratando de ver si podemos recuperar esos acres".

”Wenzel, de 41 años, se hizo cargo de la granja de su familia y del negocio el despanojado que comenzó mucho antes de que ella naciera. Antes de que la empresa familiar de Wenzel, Myers Detasseling, cerrara, empleaba hasta 200 trabajadores que viajaban en cinco autobuses a la "capital mundial del maíz".

En Michigan hay dos grandes empresas de semillas de maíz cerca de Constantine, en el extremo suroeste del estado.

Dijo, Bayer informó a Wenzel de que no la necesitaban este año debido a la disminución de las hectáreas que Bayer necesitaría deshojar.

Wenzel dijo, "estaban satisfechos con nuestro trabajo. No era nada contra nuestra empresa, pero simplemente no necesitaban tantos contratistas".

Al principio, Wenzel dijo sentirse aliviada. Por primera vez en años, pudo asistir a una boda en julio. Pero más tarde, durante el verano, vio a los trabajadores haciendo el despanojado en los campos y se dio cuenta de que echaba de menos estar ahí fuera. Dijo que se sintió menospreciada porque el trabajo se sigue haciendo, pero no por su equipo.

Habló con su representante de Bayer, quien le dijo que al menos algunas de las nuevas cuadrillas eran trabajadores con visas H-2A.

Dijo, "si tengo trabajadores locales que pueden hacer el trabajo, entonces debería tener prioridad sobre una cuadrilla no local".

Varias contratistas del despanojado de Nebraska que siguen en el negocio se negaron a hacer comentarios a este reportaje por miedo a las represalias de las empresas de semillas.

Motivación de los trabajadores migrantes

En una presentación obtenida por los medios de comunicación públicos de Nebraska a través de una solicitud de registros públicos, Bayer expuso sus motivos para elegir a los trabajadores con visas H-2A.

La presentación de Bayer, que fue enviada por el consejero general del Departamento de Trabajo de Nebraska a un empleado federal, dice que en el futuro la empresa de semillas utilizará más mano de obra "independiente".

El programa H-2A encaja en esta clasificación de "independiente" y renuncia a la responsabilidad de Bayer de proporcionar compensación a los trabajadores, responsabilidad civil o seguro de desempleo porque un contratista de trabajadores con visas H-2A se haría cargo. En algunos casos, la empresa tampoco tendría responsabilidad de pagar el alojamiento, ni el transporte, ni siquiera el agua potable de los trabajadores que hacen el despanojado. La mano de obra agrícola independiente sólo requiere que Bayer proporcione el equipo de protección personal.

La otra opción son los modelos de mano de obra "tradicional", que incluyen a los adolescentes de la zona, y que requieren una participación más directa de Bayer, como el control de horarios y las nóminas.

La presentación también reconoce que elevar la edad mínima a 14 años desalienta lo que llama el "efecto alimentador". En otras palabras, elevar la edad mínima reduciría el número de trabajadores que se aficionan al despanojado de maíz a una edad temprana y vuelven al trabajo al año siguiente.

Este cambio hacia los trabajadores con visas H-2A por parte de Bayer refleja una tendencia más amplia en la industria. En los últimos 10 años, el número de trabajadores con visas H-2A en los estados de la zona del Cinturón del Maíz se ha disparado.

Los trabajadores con visas H-2A no se limitan a hacer el despanojado del maíz. Según los datos del Departamento de Trabajo de EE.UU., muchos inmigrantes pastorean ovejas, construyen equipos agrícolas o cosechan frutas. Los abogados especializados en los derechos de los trabajadores agrícolas y migrantes de Iowa Legal Aid dijeron que los trabajadores con visas H-2A se utilizan con frecuencia en la industria porcina de ese estado.

Nebraska ha visto un aumento de casi el 250% en los trabajadores con visas H-2A desde 2015 hasta el 2021, según un análisis de Nebraska Public Media sobre los datos del DOL de Estados Unidos. Los trabajadores con visas H-2A también aumentaron rápidamente en otros estados de la zona del Cinturón del Maíz durante el mismo periodo de tiempo. En el 2015, por ejemplo, el DOL aprobó 809 trabajadores con visas H-2A para trabajar en Illinois. En el 2021, el DOL aprobó 3,010.

La presentación de Bayer también dijo que hay menos maíz para que los trabajadores lo deshojen debido a los nuevos desarrollos en herbicidas para cultivos y maíz genéticamente modificado que requiere menos trabajo manual.

En un comunicado, un portavoz escribió, "aunque en general hemos visto algunos cambios en la mano de obra en todo Nebraska, la gran mayoría de nuestros trabajadores siguen siendo jóvenes locales. Toda la industria sigue enfrentando desafíos en la contratación de trabajadores jóvenes, y en muchos casos, estas posiciones no se cubren".

En 2020, el director de operaciones de la división de ciencia de los cultivos de Bayer envió una carta a Ricketts después de que ellos tuvieron una conversación.

"Aprecio su pasión por la agricultura y su interés en nuestras operaciones en Nebraska", escribió Brett Begemann a Ricketts desde St. Louis. "En Bayer, apoyamos la oportunidad de proporcionar empleo en las comunidades donde tenemos emplazamientos. La gente de Nebraska, tanto jóvenes como adultos, siempre serán una parte fundamental de nuestra mano de obra durante el verano."

La carta se obtuvo a través de una solicitud de registros públicos a la oficina del gobernador.

Begemann dijo en la carta (fechada el 6 de mayo del 2020) que Bayer emplearía de 2,050 a 2,670 jóvenes y de 187 a 207 trabajadores adultos con visas H-2A para el despanojado en ese verano.

Bayer también negó las solicitudes de entrevista. En una declaración para este artículo, el portavoz de Bayer subrayó que el despanojado es muy diferente hoy a lo que era hace una generación.

El portavoz escribió, "los equipos de trabajadores migrantes nos permiten atender nuestras necesidades de mano de obra para el despanojado, al mismo tiempo que diversifican nuestra mano de obra y aportan un valioso talento en otras partes de nuestras operaciones de producción, incluida la cosecha, por ejemplo. Utilizar esta mano de obra de esta manera nos ayuda a racionalizar nuestro enfoque para satisfacer nuestras necesidades laborales".

Trabajadores vulnerables

Danny Reynaga, un abogado de Legal Aid en el oeste de Nebraska, dijo que el cambio hacia el trabajo migrante ha sido claro en su línea de trabajo.

El abogado de Scottsbluff dijo,"es muy común encontrarse con trabajadores con visas H-2A, especialmente cuando hablas con otras personas en el mundo de la abogacía, particularmente aquí en Nebraska".

El hijo de trabajadores migrantes dijo que el trabajo agrícola ha cambiado en las últimas décadas porque los avances en los equipos agrícolas y los productos químicos han eliminado los trabajos tradicionales de los trabajadores agrícolas.

Reynaga dijo, "creo que lo que tenemos ahora es una necesidad mucho más intensa, más enfocada - y es por un período de tiempo más corto. Ahí es donde entran estos trabajadores con visas H-2A".

Y aunque estos trabajos y el programa de visas H-2A son claramente necesarios para la industria, los empleadores a veces se aprovechan de los trabajadores migrantes.

"Cuando ves muchos trabajadores con visas H-2A, vas a ver más problemas de derechos de los trabajadores". Danny Reynaga, abogado de Nebraska Legal Aid

Reynaga dijo, "el hecho es que los trabajadores con visas H-2A son vulnerables, en gran medida, y la mayoría diría que probablemente más vulnerables que los trabajadores estadounidenses por una variedad de razones".

Reynaga y los abogados de Iowa Legal Aid dicen que los problemas comunes de los derechos de los trabajadores pueden manifestarse en el robo de salarios, en no recibir el pago cuando deben, en la falta de vivienda o en el exceso de trabajo. Los trabajadores inmigrantes pueden ser vulnerables porque pueden no hablar el idioma común y por el miedo a ser incluidos en una lista negra para futuros trabajos si se quejan.

"Si eres un empleador, lo que quieres de tu mano de obra es productividad", dijo Reynaga. "Y cuando contratas mano de obra con visas H-2A, normalmente vas a conseguir productividad. Por lo general, estás contratando a alguien que ha hecho esto antes, que viene año tras año y, en la mayoría de los aspectos, va a ser una persona bien trabajadora."

Nebraska Legal Aid resolvió una demanda en el 2021 contra Gulf Citrus, con sede en Florida, una empresa que contrata a trabajadores inmigrantes en Nebraska para el despanojado.

Los 13 trabajadores migrantes que demandaron dijeron que Gulf Citrus no registró todas las horas que trabajaron, no les acreditó todas las hectáreas que completaron y no les dio las bonificaciones prometidas, según informó el Lincoln Journal Star.

Gulf Citrus mostró menús con comidas que incluían carne y pollo a la parrilla, burritos y tacos. Durante varios días seguidos, los trabajadores sólo recibieron huevos, arroz y cebollas, según la demanda. El agua potable en los campos estaba sucia y tenía mal sabor. Un avión roció pesticidas en un campo cercano a donde trabajaba el equipo de migrantes, lo que provocó problemas respiratorios y un ataque de asma a un trabajador que no recibió atención médica.

Cuando se le preguntó si las empresas de semillas elegían una mano de obra con visas H-2A en lugar de mano de obra nacional, Reynaga no quiso decir que hubiera una opresión sistémica de los trabajadores migrantes.

"Tampoco voy a ir tan lejos como para decir que no habría esas conversaciones", dijo. "Estoy seguro de que, en algún nivel, existe esa discusión, esa idea de que se pueden salir con la suya un poco más con los trabajadores con visas H-2A".

Chapa, que dirige el negocio de contratación de visas H-2A, es consciente de que los trabajadores inmigrantes son a veces maltratados por los empleadores. Pero dice que ese no es el caso en lo más mínimo con él.

"Nos tratan con justicia", dijo Chapa. "Respeto a mis trabajadores porque son seres humanos".

Will Bauer / Nebraska Public Media News Daniel Miller (izquierda), de trece años, fue incluido en la lista de espera para un trabajo del despanojado este verano. Su madre, Katie Miller, hacia el despanojado en su adolescencia y espera que su hijo pueda volver a intentarlo el año que viene.



"Veremos qué pasa"

A los 13 años, Daniel Miller ya mide 1,65 metros. Su madre, Katie Miller, hacía el despanojado cuando era adolescente y pensó que su hijo sería perfecto para deshojar el maíz alto.

"Pensé que sería algo genial, divertido", dijo Daniel. "Bueno, en realidad no es divertido, pero sí puede serlo. Algo que hacer y que me daría algo de dinero".

El estudiante de casa de Lincoln fue uno de los cientos de solicitantes atrapados en listas de espera este año. Su madre pensó que una lista de espera para trabajar en el despanojado era inusual. Cuando ella trabajaba en eso, había una gran demanda.

Cuando Daniel presentó su solicitud, ya era tarde en el verano, así que no consiguió otro trabajo de verano. Dice que está ahorrando para comprar una PlayStation y un televisor. Eso tendrá que esperar hasta el año que viene, cuando vuelva a solicitarlo.

Katie Miller dijo, "espero que la oportunidad siga existiendo para los adolescentes de Nebraska. El año que viene será un año nuevo. Veremos qué pasa".

Este reportaje es producto del Midwest Newsroom, una colaboración de periodismo de investigación que incluye a IPR, KCUR 89.3, Nebraska Public Media News, St. Louis Public Radio y NPR.

Para más noticias con más detalle desde Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska, te invitamos a que nos sigas en Twitter.