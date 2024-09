Cage The Elephant electrifies at Wells Fargo Arena

Cage The Elephant brought a rip-roaring, flame-throwing set to Wells Fargo Arena. Front man Matt Shultz made performing with a broken foot look effortless and easy. Check out photos from the show below.

1 of 7 — AN0I2106.jpg Anthony Scanga / Iowa Public Radio 2 of 7 — AN0I2407.jpg Anthony Scanga / Iowa Public Radio 3 of 7 — AN0I2163.jpg Anthony Scanga / Iowa Public Radio 4 of 7 — AN0I2000.jpg 5 of 7 — AN0I2026.jpg Anthony Scanga / Iowa Public Radio 6 of 7 — AN0I2843.jpg Anthony Scanga / Iowa Public Radio 7 of 7 — AN0I2876.jpg

Anthony Scanga / Iowa Public Radio

Anthony Scanga / Iowa Public Radio

Anthony Scanga / Iowa Public Radio

Anthony Scanga / Iowa Public Radio

Anthony Scanga / Iowa Public Radio