Blue Avenue September 30

WILLIAM CLARKE-BLOWING THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
ROBERT RANDOLPH-BAPTISE ME
TENNESSEE REDEMPTION-WE GOT A THING GOING ON
NICK MOSS BAND-ME & MY FRIENDS
COCO MONTOYA-GOOD MAN GONE
SHAUN MURPHY-HURT ME GOOD
BIG JOE & THE DYNAFLOWS-GO WITH THE FLOW
BOB CORRITORE-RUKUS RHYTHM (EXCERPT)
CATFISH KEITH-WILLIE MAE
GILES ROBSON-HEY, HEY NOW!
JIMMY CARPENTER-SOUL DOCTOR
BILLYLEE JANEY-SKY CRYIN'
BILLY PRICE-TOXICITY
BOB CORRITORE-SHUFF STUFF (EXCERPT)
6:00
BERNARD ALLISON-IPR EXCLUSIVE RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FESTIVAL, NEWTON 9/1/19
MAXWELL STREET JIMMY-TWO TRAINS
BIG JOE WILLIAMS w/PAUL BUTTERFIELD-WHISTLING PINES
DR. ISAIAH ROSS-GOOD MORNING LITTLE SCHOOL GIRL
REV. ROBERT WILKINS-O' LORD I WANT YOU TO HELP ME
WILLIAM CLARKE-BLOWING THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)