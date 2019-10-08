Blue Avenue October 6

The first hour surveys the winners of the Blues Blast Awards
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
BRANDON SANTINI-DON'T COME ROUND HERE
MAGIC SLIM-I'M GONNA PLAY THE BLUES
JP SOARS-SOUTHBOUND I-95
CATFISH KEITH-REFER HOUND
JOHN PRIMER-STILL CALLED THE BLUES
BOB CORRITORE-POTATO STOMP (EXCERPT)
BOB CORRITORE & FRIENDS-DON'T LET THE DEVIL RIDE
TIFFANY POLLACK & ERIC JOHANSON-BLUES IN MY BLOOD
BEN RICE-RUN AROUND
MAGIC SLIM-BAD BOY
SUGARAY RAYFORD-SOMETIMES YOU GET THE BEAR
BOB CORRITORE-HARP BLAST (EXCERPT)
6:00
JAMES HARMAN BAND-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, LONGBRANCH HOTEL CEDAR RAPIDS, 4/8/85
HOUND DOG TAYLOR-SEE ME IN THE EVENING/TAKE 5/WHAT'D I SAY
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)