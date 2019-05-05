Blue Avenue May 5

This trip down Blue Avenue originally happened Mar. 31, 2019
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
WALTER TROUT-OUT OF BAD LUCK
TEDESCHI/TRUCKS BAND-THEY DON'T SHINE
THE CANDYMAKERS-JUST CAN'T KEEP FROM CRYING
TOMMY CASTRO-LOSE LOSE
FIONA BOYES-DON'T LEAVE YOUR FEET AT HOME
BOB CORRITORE-POTATO STOMP (EXCERPT)
ATOMIC ROAD KINGS-IN ARMS REACH
JOHN MAYALL w/LARRY MC CRAY-THE HURT INSIDE
KENNY 'BEEDY EYES' SMITH-SECOND HAND WOMAN
SUGARAY RAYFORD-YOU AND I
KEVIN BURT-YOUR SMILE
MARY LANE-AIN'T GONNA CRY NO MORE
BOB CORRITORE-T-TOWN RAMBLE (EXCERPT)
6:00
THE JAMES HARMAN BAND-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, WINTER BLUES FEST, DES MOINES-2/2/19
THE SOUL SEARCHERS-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, WINTER BLUES FEST, DES MOINES-2/2/19
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)