Blue Avenue May 26

Kicking off the summer festival season with exclusive IPR recordings from festivals around Iowa
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
THE CASH BOX KINGS-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FEST-NEWTON 8/30/14
BOB PACE-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FEST-NEWTON 9/5/15
MISSISSIPPI DENNY GARCIA-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FEST-NEWTON 8/31/13
BOB CORRITORE-HARP BLAST (EXCERPT)
JANIVA MAGNESS-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, BLUESMORE CELEBRATION-CEDAR RAPIDS 8/4/12
THE LINN COUNTY BLUES ALL-STARS-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, BLUESMORE CELEBRATION-CEDAR RAPIDS 8/3/13
MATT WOODS-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, DES MOINES ARTS FESTIVAL 6/26/15
6:00
ERIC GALES-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, MISSISSIPPI VALLEY BLUES FEST-DAVENPORT 7/1/11
HOMEMADE JAMZ BAND-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, 80/35 FESTIVAL-DES MOINES 7/6/13
THE BLUE BAND-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FESTIVAL-NEWTON 9/4/16
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)