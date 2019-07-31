Blue Avenue July 28

A song from each of the Blues Blast Award nominees in the Contemporary Blues, Soul Blues, and Rock Blues Albums of the Year catagories
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
CHRIS O'LEARY-HEARTBREAK WAITING TO HAPPEN
TOM HAMBRIDGE-BLUZ CRAZY
SHEMKIA COPELAND-AIN'T GOT TIME FOR THE HATE
BRANDON SANTINI-GOING HOME
VANESSA COLLIER-BLESS YOUR HEART
MIGHTY MIKE SCHERMER-LOVER'S HALL OF FAME
VANESSA COLLIER-PERCOLATIN' (EXCERPT)
BIG DADDY WILSON-I'M WALKING
DAVE KELLER-BABY, I LOVE YOU
FRANK BEY-GUN TOTING PREACHER
MS. ZENO THE MOJO QUEEN-LOVE IS LIKE A FLOWER
JOHN PRIMER-GET YOUR MONEY WHERE YOU SPEND YOUR TIME
SUGARAY RAYFORD-IS IT JUST ME
JIMMY MCGRIFF-I'VE GOT A WOMAN (EXCERPT)
6:00
ALASTAIR GREENE-TROUBLE AT YOUR DOOR
WALTER TROUT-SADIE
JEREMIAH JOHNSON-BLUES IN HER EYES
JP SOARS-SOUTHBOUND I-95
MIKE ZITO-FIRST CLASS LIFE
SEAN CHAMBERS-ONE MORE NIGHT TO RIDE
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)