Blue Avenue February 3

This trip down Blue Avenue originally aired 12/30/18
2018 review
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
KEVIN BURT-MAKIN' ME FEEL
COLIN JAMES-OOH BABY HOLD ME
NICK MOSS BAND-A PLEDGE TO YOU
CURTIS SALGADO & ALAN HAGER-MORNING TRAIN
CATFISH KEITH-JACK, I'M MELLOW
BIG HARP GEORGE-STANDING IN THE WEATHER
BIG HARP GEORGE-IN THE FIRST PLACE (EXCERPT)
DANIELLE NICOLE-HOT SPELL
JOYANN PARKER-ENVY
IVY FORD-HATE TO HAVE TO GO
HEATHER NEWMAN-HIGH MOUNTAIN BLUES
RUSH CLEVELAND w/MARY MO HINEMAN-NAGGING ON ME
BRYCE JANEY-TEARING ME DOWN
THE BLUE BAND-THE LAST GOODBYE (EXCERPT)
6:00
AVEY/GROUWS BAND-IPR EXCLUSIVE RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FESTIVAL-NEWTON 9/2/18
SHAUN MURPHY-IPR EXCLUSIVE RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FESTIVAL-NEWTON 9/2/18
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)