Blue Avenue February 10

WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
CHRIS O'LEARY-WHAT THE DEVIL MADE ME DO
WILLA VINCITORE-NEED A LITTLE HELP
FRANK BEY-BACK IN BUSINESS
DAVE WELD & THE IMPERIAL FLAMES-LOOKIN' FOR A MAN
SISTER MERCY-DIAMOND DORIS
WALTER TROUT-SADIE
BOB CORRITORE-RUKUS RHYTHM (EXCERPT)
ERIC GALES-IT JUST BEEZ THAT WAY
INA FORSMAN-BEEN MEANING TO TELL YOU
SETH ROSENBLOOM-COME BACK AROUND
MATT WOODS-ALWAYS TIRED
JOE LOUIS WALKER/BRUCE KATZ/GILES ROBSON-FEEL LIKE BLOWIN' MY HORN
CATFISH KEITH-COOL CAN OF BEER
BOB CORRITORE-HARP BLAST (EXCERPT)
6:00
GRADY CHAMPION-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, BOWLFUL OF BLUES FESTIVAL-NEWTON 9/2/18
KENNY NEAL-OUTSIDE LOOKING IN
SEIGAL/SCHWALL BAND-I THINK IT WAS THE WINE
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THGE FAMILY JEWELS (EXCERPT)