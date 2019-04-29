Blue Avenue April 28

Blues blogger/Linn County Blues Society officer, Phil Smith is driving the Blues Bus all around the world for the first hour!
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
MUDDY MANNINEN-CHEESE ROLLING
MICKE BJOKLOF-HOLD YOUR FIRE BABY
LISA LYSTAM FAMILY BAND-GIVE YOU EVERYTHING
THORBJORN RISAGER & THE BLACK TORNADO-HOLLER AND MOAN
MUDDY GURDY-ROLLIN' & TUMBLIN'
BOB CORRITORE-HARP BLAST (EXCERPT)
SEAN TAYLOR-BAD LIGHT
DAVID PANNOZZO-CHASING ILLUSIONS
SOBO BLUES BAND-CATFISH BOOGIE
SOUTHBOUND SNAKE CHARMERS-LONGEST NIGHT
CE`CILE DOO-KINGUE`-SWEET TALKIN' DEVIL
ANNA POPOVICH-WOMAN TO LOVE
BOB CORRITORE-RUCKUS RHYTHM (EXCERPT)
6:00
JAMES HARMAN BAND-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, WINTER BLUES FEST, DES MOINES-2/2/19
THE BLUE 2-EXCLUSIVE IPR RECORDING, BOWLFUL OF BLUES FEST, NEWTON-9/2/18
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)