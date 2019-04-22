Blue Avenue April 21

WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS-CAN'T KEEP A GOOD MAN DOWN
WALTER TROUT-IT TAKES TIME
JOHN MAYALL w/CAROLYN WONDERLAND-DISTANT LONESOME TRAIN
FIONA BOYES-EMBER
BENNY TURNER & CASH MC CALL-MONEY
THE ATOMIC ROAD KINGS-HAVE YOUR WAY
NANCY WRIGHT-BOOGIE FOR JL (EXCERPT)
JAMES HARMAN & KID RAMOS-GOIN' TO COURT
JOHN NEMETH-WOMAN NAMED TROUBLE
JOHN PRIMER w/BOB CORRITORE-TELL ME BABY
LUCA KIELLA-FIGURE IT OUT
BIG DADDY WILSON-TRIPPING ON YOU
TIFFANY POLLACK & ERIC JOHANSON-BLUES IN MY BLOOD
NANCY WRIGHT-FUNKIN' IT UP (EXCERPT)
6:00
DOUG DEMING-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, WINTER BLUES FEST-DES MOINES, 2/2/19
HONEYBOY EDWARDS-HOT SPRINGS BLUES
WALTER HORTON-WAY CROSS TOWN
BIG JOE WILLIAMS w/JOHNNY SHINES AND SUNNYLAND SLIM-MAMA DON'T ALLOW ME
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)