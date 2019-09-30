Backtracks September 28

Celebrating my 47th anniversary of hosting the first rock and roll record show on an Iowa Public Radio station (Oct. 2, 1972) by playing vinyl albums that were actually used on the first few years of that show
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
HOT TUNA-KEEP ON TRUCKIN'
RY COODER-FOOL FOR A CIGARETTE/FEELIN' GOOD
JETHRO TULL-LOCOMOTIVE BREATH
BONNIE KOLOC-NEW YORK CITY BLUES
DEEP PURPLE-SPACE TRUCKIN'
BILLY PRESTON-OUTA SIGHT (EXCERPT)
RICHIE HAVENS-FROM THE PRISON/HIGH FLYING BIRD
DAVID CROSBY-COWBOY MOVIE
LES DUDEK-IT CAN DO
SANDY NELSON-LET THERE BE DRUMS (EXCERPT)
3:00
SAVOY BROWN-JACK THE TOAD
CHICKEN SHACK-STAN THE MAN
DR. FEELGOOD-GOING BACK HOME
JONATHAN EDWARDS-MORNING TRAIN
THE ROLLING STONES-RIP THIS JOINT
BOOKER T. & THE MGs-GREEN ONIONS (EXCERPT)
THE JAMES GANG-MIDNIGHT MAN
ROBIN TROWER-FOR EARTH BELOW
SPOOKY TOOTH-WILDFIRE
10 YEARS AFTER-I'M GOING HOME
SIL AUSTIN-SLOW WALK (EXCERPT)
4:00
WILDERNESS ROAD-THE GOSPEL
WET WILLIE-THAT'S ALRIGHT
BOB SEGER-TURN THE PAGE
T-REX-TELEGRAM SAM
PAUL BUTTERFIELD BLUES BAND-EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT
POCO-YOU BETTER THINK TWICE
THIN LIZZY-SHOWDOWN
RORY GALLAGHER-LAUNDROMAT
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)