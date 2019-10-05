Backtracks October 5

It's a Classic Backtracks (all the segments are at least 10 years old!)
Hour #1 was originally aired 5/3/08
VARIOUS ARTIST-OPENING COLLAGE OF SONGS
JACK TURNER & HIS GRANGER COUNTY GANG-HOUND DOG
EDDY ARNOLD-HEP CAT BABY
CURTIS GORDON-CAFFEINE AND NICOTINE
CHARLINE ARTHUR-JUST LOOK, DON'T TOUCH, HE'S MINE
HAWKSHAW HAWKINS-WAITIN' FOR MY BABY
JOHNNIE & JACK-MOVE IT ON OVER
MARTHA CARSON-SATISFIED
LITTLE RICHARD-RIP IT UP
EARL KING-YOU CAN FLY HIGH
BOBBY CHARLES-TAKE IT EASY, GREASY
LEE ALLEN-ROCKIN' AT COSIMO'S
FATS DOMINO-I'M IN LOVE AGAIN
CHARLES 'HUNGRY' WILLIAMS-SO GLAD YOU'RE MINE
BOBBY MITCHELL-NO NO NO
EDDIE BO-I'M WISE
LITTLE LEO-WHAT'S IT ALL ABOUT
MORRIS PEJOE-HURT MY FEELINGS
THE DELEGATES-MOTHER'S SON
BILLY EMERSON-THE PLEASURE'S ALL MINE
JERRY BUTLER & THE IMPRESSIONS-FOR YOUR PRECIOUS LOVE
JOHN LEE HOOKER-DIMPLES
JR. WALKER-CLEO'S MOOD (EXCERPT)
3:00 (This hour originally aired 2/17/07)
GERRY & THE PACEMAKERS-I LIKE IT
FREDDIE & THE DREAMERS-YOU WERE MADE FOR ME
HERMAN'S HERMITS-SILHOUETTES
THE SWINGIN' BLUE JEANS-GOOD GOLLY MISS MOLLY
HEDGEHOPPER'S ANONYMOUS-IT'S GOOD NEWS WEEK
BILLY J. KRAMER & THE DAKOTAS-DO YOU WANT TO KNOW A SECRET?
MANFRED MANN-5-4-3-2-1
JOHNNY KID & THE PIRATES-SHAKIN' ALL OVER
THE SHADOWS-DANCE ON
LULU-I'M A TIGER
DOC BAGBY-DUMPLINS (EXCERPT)
CHER-BANG BANG
THE BEACH BOYS-SLOOP JOHN B
LEE DORSEY-WORKING IN A COALMINE
JOE SOUTH-GAMES PEOPLE PLAY
THE TORNADOS-TELSTAR
MITCH RYDER & THE DETROIT WHEELS-JENNY TAKE A RIDE
FLEETWOOD MAC-MAN OF THE WORLD
THE HERD-FROM THE UNDERWORLD
THE PYRAMIDS-PENETRATION (EXCERPT)
4:00 (This hour originally aired 6/21/08)
FOCUS-ROUND GOES THE GOSSIP
THE MOODY BLUES-NICE TO BE HERE
ATOMIC ROOSTER-BREAKTHROUGH
MANFRED MANN'S EARTH BAND-SOLAR FIRE
NEKTAR-QUESTIONS AND ANSWERS
YES-YOURS IS NO DISGRACE
GENESIS-ONE FOR THE VINE
GENTLE GIANT-BLACK CAT
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)