Backtracks May 4

A LIVE Listener Picks show!
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG-OHIO
TERRY REID-SEEDS OF MEMORY
WARREN ZEVON-SUZIE LIGHTNING
THE BEATLES-BIRTHDAY
GRAND FUNK RAILROAD-MEAN MISTREATER
THE WHO-I CAN SEE FOR MILES
MELISSA ETHERIDGE-NO SOUVENIRS
RODNEY CROWELL-SHAME ON THE MOON
LOU REED-BILLY
DANNY GATTON-FUNKY MAMA
SAVOY BROWN-STREET CORNER TALKIN'
THE DARTELLS-HOT PASTRAMI (EXCERPT)
3:00
BOX OF FROGS-BACK WHERE I STARTED
MANNFRED MANN'S EARTH BAND-STRANDED
NRBQ-KENTUCKY SLOP SONG
THE YARDBIRDS-I AIN'T GOT YOU
WILLY DEVILLE-COULD YOU WOULD YOU
LOWELL GEORGE-HONEST MAN
SWEETWATER-JUST FOR YOU
PRINCE-CREAM
OTIS & THE ALLIGATORS-MOJO CROSSROADS
MASON PROFFITT-STEWBALL
ELECTRIC PRUNES-I HAD TOO MUCH TO DREAM
JAMES BOOKER-GONZO (EXCERPT)
4:00
PINK FLOYD-ONE OF THESE DAYS
WAR-ALL DAY MUSIC
MARVIN GAYE-WHAT'S GOIN' ON
BRUCE SPRINGSTEEN-STREETS OF PHILADELPHIA
JAMES BROWN-I GOT THE FEELIN'
MOUNTAIN-MISSISSIPPI QUEEN
DAVID BOWIE-SPACE ODDITY
THE MARSHALL TUCKER BAND-RAMBLIN' (LIVE)
JESSE COLIN YOUNG-MORNING SUN
TOM PETTY-YER SO BAD
THE TRAVELING WILLBURYS-HANDLE WITH CARE
JETHRO TULL-REQUIUM
WILSON PICKETT-DON'T LET THE GREEN GRASS FOOL YOU
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)