Backtracks May 25

Live performances by dead rockers for Memorial Day weekend
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
ELVIS PRESLEY-I DON'T CARE IF THE SUN DON'T SHINE
JOHNNY CASH-I WALK THE LINE
ROY ORBISON-DREAM YOU
THE BEATLES (JOHN & GEORGE)-HELP!
LOU REED-WHITE LIGHT/WHITE HEAT
JANIS JOPLIN-TELL MAMA
JR. WALKER-CLEO'S MOOD (EXCERPT)
JIMI HENDRIX-KILLING FLOOR
RORY GALLAGHER-BULFROG BLUES
STEVIE RAY VAUGHN-ALL YOUR LOVE I MISS LOVIN'
JOHNNY WINTER-IT'S ALL OVER NOW
3:00
DAVID BOWIE-DIAMOND DOGS
PRINCE-I WOULD DIE FOR YOU
EMERSON, LAKE & PALMER-KARN EVIL 9
HUMBLE PIE-I'M READY
JERRY SMITH-TRUCK STOP (EXCERPT)
THE ALLMAN BROS. BAND-YOU DON'T LOVE ME
ROY BUCHANON-THE MESSIAH WILL COME AGAIN
ARTHUR SMITH-GUITAR BOOGIE (EXCERPT)
4:00
RICHIE HAVENS-HANDSOME JOHNNY
TIM HARDIN-IF I WERE A CARPENTER
THE WHO-WE'RE NOT GONNA TAKE IT
THE BAND-THE WEIGHT
YOUNG-HOLT UNLIMITED-SOULFUL STRUT (EXCERPT)
THE GRATEFUL DEAD-TURN ON YOUR LOVE LIGHT
MUDDY WATERS-SAME THING
THE DOORS-ROADHOUSE BLUES
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)