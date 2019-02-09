Backtracks February 9

A potpourri of spotlight segments and an hour from Mrs. Dorr's rekkid collection!
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
THE ANGELS-GLORY OF LOVE
THE ECHOES-DING DONG
THE DEVOTIONS-RIP VAN WINKLE
DICK & DEE DEE-NEW ORLEANS/DON'T THINK TWICE IT'S ALRIGHT/THOU SHALT NOT STEAL
JERRY LEE LEWIS-WHO'S GONNA PLAY THIS OLD PIANO/WE BOTH KNOW WHICH ONE OF US IS WRONG
FLOYD CRAMER-FLIP, FLOP, AND BOP (EXCERPT)
ELECTRIC FLAG-TEXAS
VAN MORRISON-GLORIA
BILLY JOEL-BIG SHOT
BOB DYLAN-IF YOU SEE HER.../TANGLED UP IN BLUE
CHET ATKINS-TEENSVILLE (EXCERPT)
3:00
FLEUR DE LYS-GONG WITH THE LUMINOUS NOSE
LEGAY-THE FANTASTIC STORY OF THE STEAM DRIVEN BANANA
THE GASS COMPANY-NIGHTMARE
RENAISSANCE-AZURE D'OR
INXS-SHABOOH SHOOBAH
MIKE RUTHERFORD-TIME & TIME AGAIN
JAMES BOOKER-GONZO (EXCERPT)
IGGY & THE STOOGES-SEARCH AND DESTROY
CAPTAIN BEYOND-DANCING MADLY BACKWARDS
THE KINKS-GALLON OF GAS
DAN FOGELBERG-SAME OLD LANG SYNE
MARSHALL TUCKER BAND-FIRE ON THE MOUNTAIN
JANIS JOPLIN-BALL & CHAIN
JIMMY SPRUILL-HARD GRIND (EXCERPT)
4:00
THE DOORS-IN THE EYE OF THE SUN
JOE WALSH-MEADOWS
QUEEN-BRIGHTEN ROCK
LED ZEPPELIN-BRON-Y-AUR STOMP
EMMYLOU HARRIS-LUXURY LINER
NILSSON-OLD BONES
BILLY PRESTON-OUTA SPACE (EXCERPT)
STEVIE WONDER-I WISH
PRETENDERS-MESSAGE OF LOVE
THE ROLLING STONES-IT'S ONLY ROCK AND ROLL
JOHNNY WINTER AND-JOHNNY B. GOODE
THE DOORS-MEDLEY (LIVE)
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)