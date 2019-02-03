Backtracks February 2

Hour #1 was supplied from the collection of Cedar Rapids listener Bill Ray
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
THE EVERLY BROS-STICK WITH ME BABY
DION-RUNAWAY GIRL
JAN BRADLEY-MAMA DIDN'T LIE
JOHNNY HORTON-LOST HIGHWAY
BOB DYLAN-SHE BELONGS TO ME
SOUPY SALES-WHITE FANG
CHUCK HENDERSON-THE GATES OF GRACELAND
SUGAR LOAF-DON'T CALL US, WE'LL CALL YOU
FLOYD CRAMER-FLIP, FLOP, AND BOP (EXCERPT)
THE GUESS WHO-MISS FRIZZY
HUES CORPORATION-FREDOM FOR THE STALLION
J GEILS BAND-MUST OF GOT LOST
JEREMY SPENCER-TRAVELIN'
AL STEWART-BROADWAY HOTEL
LOS LOBOS-WILL THE WOLF SURVIVE
ROY ORBISON-THE COMEDIANS
CHET ATKINS-BOO BOO STICK BEAT (EXCERPT)
Hour #2 was supplied from the collection of Elkader listener Rick Mueller
THE STRAWBS-HARD HARD WINTER
ULTRA VOX-SLOW MOTION
WISHBONE ASH-LIFELINE
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA-TWILIGHT
JOAN BAEZ-FOREVER YOUNG
HOLLY & THE ITALIANS-SAMURAI & COURTESAN
THE RIP TIDES-MACHINE GUN (EXCERPT)
SIOUXSIE & THE BANSHEES-HONG CONG GARDEN
DAVID BOWIE-ASHES TO ASHES
LENE LOVICH-IT'S YOU, ONLY YOU
ROBIN TROWER & JACK BRUCE-GONE TOO FAR
ABC-DATE STAMP
TEARS FOR FEARS-MAD WORLD
THE CHAMELEONS-THURSDAY'S CHILD
RHINOCEROS-APRICOT BRANDY (EXCERPT)
The final hour is all music I gave myself for Christmas!
JOHNNY RIVERS-THIS COULD BE THE ONE
MICH RYDER-WHAT NOW MY LOVE
CHILLIWACK-FLY AT NIGHT
PETE TOWNSHEND-SO SAD ABOUT US/BRRR
THE STRAWBS-DEADLY NIGHTSHADE
RUFUS-TAKE TIME
YOUNG-HOLT UNLIMITED-SOULFUL STRUT (EXCERPT)
THE 1910 FRUITGUM COMPANY-GOODY GOODY GUMDROPS
THE 5TH DIMENSION-GO WHERE YOU WANNA GO
GRATEFUL DEAD-PLAYING WITH THE BAND
TOM PETTY-DON'T COME AROUND HERE NO MORE
EMERSON, LAKE, & PALMER-FROM THE BEGINNING
THE RAMRODS-NIGHT RIDE
THE FRANTICS-STRAIGHT FLUSH
THE ASTRONAUTS-A BIG HUNK OF LOVE
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)