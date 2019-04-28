Backtracks April 27

A Listener Leftovers show originally aired July 28, 2018, plus on-air acknowledgements of people who contrubuted toward Backtracks production costs during the recent Quiet Campaign fundraiser, spring 2019
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
TALKING HEADS-SLIPPERY PEOPLE
REO SPEEDWAGON-GYPSY WOMAN'S PASSION
CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG-ALMOST CUT MY HAIR
ELTON JOHN-TINY DANCER
JIMI HENDRIX-DOLLY DAGGER
THE RUMBLERS-BOSS (EXCERPT)
RORY GALLAGHER-MOONCHILD
HUMBLE PIE-30 DAYS IN THE HOLE
IT'S A BEAUTIFUL DAY-HOT SUMMER DAY
CHAD & JEREMY-A SUMMER SONG
BOB DYLAN-GIRL FROM THE NORTH COUNTRY
MICHELE SHOCKED-IF LOVE WAS A TRAIN
SANTO & JOHNNY-SLEEPWALK (EXCERPT)
3:00
THE GUESS WHO-FRIENDS OF MINE
QUEEN-DON'T STOP ME NOW
ELVIS COSTELLO-RADIO RADIO
THE STANDELLS-DIRTY WATER
CANNED HEAT-AMPHETAMINE ANNIE
FATS DOMINO-MY GIRL JOSEPHINE
JIMMY MC GRIFF-I'VE GOT A WOMAN (EXCERPT)
NAZARETH-WHISKY DRINKIN' WOMAN
DEEP PURPLE-LAZY
JEFFERSON AIRPLANE-COMING BACK TO ME
THE GRATEFUL DEAD-CASSIDY
THE KINKS-SUNNY AFTERNOON
TEEN BEATS-CALIFF BOOGIE (EXCERPT)
4:00
THE DOORS- THE END
SONS OF CHAMPLIN-FREEDOM
FLOYD CRAMER-FLIP, FLOP & BOP (EXCERPT)
CAPTAIN BEEFHEART-ABBA ZABA
BOB SEGER-FEEL LIKE A NUMBER
3 DOG NIGHT-ONE
BUFFALO SPRINGFIELD-MR. SOUL
THE BEACH BOYS-NOBLE SURFER
BOB DYLAN-YOU GOTTA SERVE SOMEBODY/DO RIGHT TO ME BABY
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)