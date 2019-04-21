Backtracks April 20

VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
RAY HARRIS-COME ON LITTLE MAMA
THE MILLER SISTERS-TEN CATS DOWN
ROSCOE GORDON-CHEESE & CRACKERS
BILLY RILEY-FLYIN' SAUCERS ROCK AND ROLL
CARL PERKINS-YOUR TRUE LOVE
RONNIE DAWSON-ROCKIN' BONES
RONNIE ALLEN-JUVENILE DELINQUENTS
DWIGHT PULLEN-SUNGLASSES AFTER DARK
LARRY DOWD-PINK CADILLAC
JOYCE GREEN-BLACK CADILLAC
LINK WRAY-RUMBLE (EXCERPT)
DUANE EDDY-PETER GUNN
JOHNNY & THE HURRICANES-REVEILLE ROCK
THE BUSTERS-ALL AMERICAN SURFER
JORGEN INGMANN-APACHE
JAMES BROWN AND HIS FAMOUS FLAMES-CHOO CHOO
THE NEW RIDERS OF THE PURPLE SAGE-GLENDALE TRAIN
TODD RUNDGREN-SOMETIMES I DON'T KNOW HOW TO FEEL
HALL & OATES-NOTHING AT ALL
BILLY PRESTON-OUTA-SPACE (EXCERPT)
3:00
THE NEW RIDERS OF THE PURPLE SAGE-PANAMA RED
CAT MOTHER & THE ALL NIGHT NEWS BOYS-STRIKE A MATCH
BOB DYLAN-RAINY DAY WOMEN #12 & 35
QUICKSILVER MESSENGER SERVICE-FRESH AIR
STEPPENWOLF-DON'T STEP ON THE GRASS, SAM
JIM STAFFORD-WILDWOOD WEED
SHEL SILVERSTEIN-I GOT STONED & I MISSED IT
HUGH MASEKELA-GRAZIN' IN THE GRASS
BONNIE RAITT-FEELING OF FALLING
THE COMMODORES-NIGHTSHIFT
SAWYER BROWN-THANK GOD FOR YOU
NEIL DIAMOND-SOLITARY MAN/KENTUCKY WOMAN/I GOT THE FEELIN'/YOU GOT TO ME
THE ROLLER COASTERS-WILD TWIST (EXCERPT)
4:00
DAVE MASON-ONLY YOU KNOW AND I KNOW
THE POINTER SISTERS-YES WE CAN CAN
CAPTAIN BEEFHEART & HIS MAGIC BAND-SAFE AS MILK
DAN HICKS & HIS HOT LICKS-I SCARE MYSELF
KEN NORDINE-ROGER
SAM GOPAL-ESCALATOR
EGOR-STREET
DARK-ZERO TIME
TOM PAXTON-TALKIN' VIET NAM POT LUCK BLUES
FRATERNITY OF MAN-DON'T BOGART ME
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)