Las escuelas de Cedar Rapids están de acuerdo con la policía en las escuelas, pero no las escuelas secundarias

Las Escuelas de la Comunidad de Cedar Rapids comenzarán el nuevo año escolar con cinco oficiales de policía uniformados en cinco de sus escuelas bajo un contrato modificado con la Ciudad de Cedar Rapids. El consejo escolar votó anoche para dejar de lado los planes para dos oficiales adicionales llamados “oficiales ambulantes”, que podrían haber respondido dentro del distrito según sea necesario.

Desde Sioux City hasta Davenport, las escuelas de Iowa han contratado habitualmente a la policía local para que proporcione distintos niveles de presencia en las escuelas. Pero han sido objeto de críticas, especialmente tras el asesinato del agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin, un hombre afroamericano, en 2020.

Los defensores dicen que la policía emplazada en los pasillos mantiene la seguridad en las escuelas en un momento en que la violencia -en particular la violencia con armas de fuego- va en aumento. Los opositores argumentan que la presencia de la policía corre el riesgo de involucrar a los niños – en particular a los niños morenos y afroamericanos – antes en un sistema de justicia penal en el que ya están sobrerrepresentados.

Las escuelas de Cedar Rapids no son las primeras en considerar la reducción de la presencia policial en los pasillos. Algunos distritos escolares como las Escuelas Públicas de Des Moines y las Escuelas Comunitarias de Ames, votaron para deshacerse de sus programas en los últimos años.

Las escuelas de Cedar Rapids reducen el contrato del programa SRO

La votación del lunes fue sobre el mismo acuerdo aprobado por unanimidad por el Consejo de la Ciudad de Cedar Rapids el 14 de junio. En virtud de ese acuerdo, la ciudad y el distrito escolar habría dividido un proyecto de ley de $ 975,000 para traer siete oficiales de recursos escolares. Cinco fueron asignados a la Escuela Preparatoria Jefferson, la Escuela Preparatoria Kennedy, la Escuela Preparatoria Washington, el Centro de Educación Alternativa Polk y la Escuela Preparatoria Metro. Dos – los llamados oficiales ambulantes – no estarían atados a las escuelas individuales, sino que responderían dentro del distrito según sea necesario.

El nuevo acuerdo deja esas cinco posiciones específicas de la escuela intacta, pero la enmienda aprobada por el Director Dexter Merschbrock corta esos oficiales de recursos escolares flotantes, o SRO, por completo.

“Hay otras cosas que podemos hacer a nivel de la escuela secundaria y preparatoria donde no tenemos que seguir aumentando el número de SROs para obtener los resultados que estamos buscando”, dijo.

IPR News se puso en contacto con la alcaldesa de Cedar Rapids, Tiffany O’Donnell, quien dijo que el voto de la junta escolar era importante para el proceso.

“Esperamos continuar nuestro trabajo con el Distrito Escolar de la Comunidad de Cedar Rapids y la Junta Escolar”, dijo en un comunicado. “Compartimos su determinación de servir mejor a las necesidades de los estudiantes al tiempo que garantiza un entorno de aprendizaje seguro”.

Después de la reunión del lunes por la noche, Merschbrock dijo que los dos oficiales ambulantes surgieron después de un plan anterior que tenía un sexto y séptimo oficial designado en McKinley STEAM Academy y Wilson Middle School: las dos escuelas secundarias que tuvieron un mayor número de incidentes a los que la policía respondió el año pasado.

“Escuchamos muchas historias sobre los SROs construyendo relaciones positivas con los estudiantes. Pero hay otras tantas historias sobre niños que se sienten incómodos, que se sienten inseguros. Y yo no tengo la misma experiencia de vida que estos niños, pero no es sorprendente que los niños se sientan así con un SRO en su edificio”, dijo. “Y cuando vienen a mí y me dicen que se sienten incómodos, para mí es muy fácil entender de dónde vienen. Y me gustaría que más gente lo hiciera”.

Un nuevo coste para un nuevo acuerdo

La supresión de los dos puestos ambulantes supondrá un contrato total más barato entre la ciudad y el distrito escolar.

La ciudad calculó que cada puesto de SRO costaría $139,279 para el año fiscal, según el acuerdo. Mientras que el contrato original costaba 974,953 dólares en total, el nuevo contrato sería de 696,395 dólares para los cinco nuevos agentes, siempre que el cambio en la cifra no ajuste el cálculo de la ciudad para presupuestar el puesto.

El distrito escolar pagaría la mitad de esa cantidad (348,197.50 dólares) a la ciudad.

Un portavoz de la ciudad de Cedar Rapids confirmó el martes que el Consejo de la Ciudad de Cedar Rapids tendrá que considerar las enmiendas en una futura reunión. Pero al momento de la publicación, la consideración no había sido programada.

Nota del editor: Este artículo se actualizó a las 15:30 horas del 12 de julio con los comentarios de la ciudad de Cedar Rapids.

La traducción de Hola Iowa .