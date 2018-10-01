Blue Avenue September 30

WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
TAS CRU-ONE EYED JACK
HEATHER NEWMAN-HOW MANY TIMES
MIKE ZITO-I WOULDN'T TREAT A DOG (THE WAY YOU TREATED ME)
J P SOARS-SOUTHBOUND I-95
GINA SICILIA w/JANIVA MAGNESS-BRIGHTER DAY
RACHELLE COBA-YOU STOLE MY HEART
NANCY WRIGHT-BOOGIE FOR JL (EXCERPT)
BIG HARP GEORGE-BULLETPROOF
IVY FORD-GIMME THAT GUITAR
COLIN JAMES-DIG MYSELF A HOLE
BRYCE JANEY-GUITAR PICKIN' MAN
AVEY/GROUWS BAND-YOU NEED LOVE
HECTOR ANCHONDO w/AMANDA FISH-DIG YOU BABY
TINSLEY ELLIS-FRONT STREET FREEZE (EXCERPT)
6:00
CINDY GRILL & ALAN SMITH w/FREIGHT TRAIN FRANK-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, DES MOINES BOTANTICAL CENTER BLUES SERIES, 1/22/17
SONNY TERRY & BROWNIE MC GHEE-MY BABY DONE CHANGED THE LOCK ON THE DOOR
JOHN LEE HOOKER-TUPELO
MISSISSIPPI JOHN HURT-TROUBLE, I'VE HAD IT ALL OF MY DAYS
MISSISSIPPI FRED MC DOWELL-IF THE RIVER WAS WHISKEY
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THYE FAMILY JEWELS (EXCERPT)