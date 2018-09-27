Blue Avenue September 23

WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
BRYCE JANEY-IN DEBT WITH THE BLUES
BILLY HECTOR-SOMEDAY BABY
DAMON FOWLER-UP THE LINE
J P SOARS-WHEN YOU WALK OUT THAT DOOR
ANTHONY GERACI-DON'T THE GRASS LOOK GREENER
BOB CORRITORE-HARP BLAST (EXCERPT)
KAT RIGGINS-TIGHTROPE
IVY FORD-MAMA DON'T
AVEY/GROUWS BAND-I'D RATHER BE DRUNK
COLIN JAMES-SOUL OF A MAN
BIG HARP GEORGE-STANDING IN THE WEATHER
GINA SICILIA-SUGAR
HECTOR ANCHONDO BAND-THAT'S HOW IT ALL GOES
NANCY WRIGHT-FUNKIN' IT UP (EXCERPT)
6:00
THE CASH BOX KINGS-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, ELECTRIC PARK BALLROOM-WATERLOO 2/6/16
FRANK FROST-MY BACK SCRATCHER
LIGHTNIN' HOPKINS-BACK DOOR FRIEND
JOE TURNER-NIGHT TIME IS THE RIGHT TIME
"ELMO" (that's how it's spelled on the album cover!) JAMES-DUST MY BROOM
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)