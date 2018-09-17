Blue Avenue September 16

WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
BIG HARP GEORGE-I WANNA KNOW
J P SOARS-SHINING THROUGH THE DARK
BRYCE JANEY-KEY TO THE HIGHWAY
RUSH CLEVELAND-SO MANY WAYS TO GET THE BLUES
GINA SICILIA-LIGHT ME UP
BOB CORRITORE-HARMONICA WATUSI (EXCERPT)
LITTLE WALTER-BLUE & LONESOME
THE ROLLING STONES-BLUE & LONESOME
LITTLE WALTER-I GOTTA GO
THE ROLLING STONES-I GOTTA GO
LITTLE WALTER-I HATE TO SEE YOU GO
THE ROLLING STONES-I HATE TO SEE YOU GO
HOWLIN' WOLF-JUST LIKE I TREAT YOU
THE ROLLING STONES-JUST LIKE I TREAT YOU
NANCY WRIGHT-TRAMPLED (EXCERPT)
6:00
SONNY LANDRETH-IPR EXCLUSIVE RECORDING, ELECTRIC PARK BALLROOM-WATERLOO 2/10/18
SHEMEKIA COPELAND-AIN'T GOT TIME FOR HATE
ANTHONY GERACI-TIME'S RUNNING OUT
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)