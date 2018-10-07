Blue Avenue October 7

WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
ELVIN BISHOP'S BIG FUN TRIO-SOMETHING SMELLS FUNKY 'ROUND HERE
JOE LOUIS WALKER/BRUCE KATZ/GILES ROBSON-HARD PILL TO SWALLOW
CURTIS SALGADO & ALAN HAGER-LONG TRAIN BLUES
BIG HARP GEORGE-UNTOWN COOL
ANTHONY GERACI-HAND YOU YOUR WALKING SHOES
J.P. SOARS-SURE AS HELL AIN'T FOOLIN' ME (RADIO EDIT)
BOB CORRITORE-HARP BLAST (EXCERPT)
IVY FORD-AIN'T HAD ENOUGH OF YOU
GINA SICILIA-HEARD THE LIE
RACHELLE COBA-DANCE THESE BLUES AWAY
DAMON FOWLER-AIN'T GONNA ROCK WITH YOU NO MORE
SEAN CHAMBERS-WELCOME TO MY BLUES
COLIN JAMES-STILL A FOOL
TINSLEY ELLIS-SASSY STRAT (EXCERPT)
6:00
DANIELLE NICOLE-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, ELECTRIC PARK BALLROOM-WATERLOO 2/18/17
REV. GARY DAVIS-DEATH DON'T HAVE NO MERCY
LIGHTNIN' HOPKINS w/SAM LAY-COTTON FIELD BLUES
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)