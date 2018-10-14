Blue Avenue October 14

Hour #1 recaps the winners of the 2018 Blues Blast Awards (given out on Sept. 29)
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
DANIELLE NICOLE-CRY NO MORE
KIM WILSON-SEARCHED ALL OVER
MUDDY WATERS-MANNISH BOY
MUDDY WATERS-GOT MY MOJO WORKIN'
SONNY LANDRETH-BLUES ATTACK
HEATHER NEWMAN-SHARE YOUR LOVE
BOB CORRITORE-HARP BLAST (EXCERPT)
HEATHER NEWMAN-HIGH MOUNTAIN BLUES
WALTER TROUT w/CHARLIE MUSSELWHITE-THE OTHER SIDE OF THE PILLOW
BETTYE LAVETTE-WHAT WAS IT YU WANTED
WALTER TROUT w/JOHN MAYALL-BLUES FOR JIMMY T
BETH HART-JAZZ MAN
RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS-I AIN'T ALL THAT
RICK ESTIN & THE NIGHTCATS-COOL SLAW (EXCERPT)
6:00
This hour is a vinyl tribute to Otis Rush, who passed on Sept. 29
OTIS RUSH-MEAN OLD WORLD/CUT YOU LOOSE/ALL YOUR LOVE I MISS LOVING
OTIS RUSH-RIGHT PLACE, WRONG TIME/I CAN'T QUIT YOU BABY
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)