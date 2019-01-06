Blue Avenue January 6

WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)
MATT WOODS-I'M A BLOODHOUND
PAUL OSCHER-POOR MAN BLUES
BRYAN LEE-I AIN'T GONNA STOP
FRANK BEY-GIVE IT TO GET IT
BOBBY BLACK HAT-PUT ON YOUR RED SHOES
COLIN JAMES-TEARS CAME ROLLING DOWN
BOB CORRITORE-POTATO STOMP (EXCERPT)
KEVIN BURT-COME ON SEE ABOUT ME
JAMES HARMAN & NATHAN JAMES-THE CLOCK IS TICKING
IVY FORD-MAMA DON'T
HEATHER NEWMAN-WILLIE JAMES
WALTER TROUT w/ERIC GALES-SOMEBODY GOIN' DOWN
SISTER MERCY-RIVER OF TEARS
BOB CORRITORE-RUKUS RHYTHM (EXCERPT)
6:00
CINDY GRILL AND ALAN SMITH-EXCLUSIVE IPR RECORDINGS, DES MOINES BOTANICAL CENTER, 1/22/17
JOHNNY WINTER-MOJO BOOGIE
LITTLE CHARLIE & THE NIGHTCATS-TV CRAZY
DONALD KINSEY & THE KINSEY REPORT-CORNER OF THE BLANKET
WILLIAM CLARKE-BLOWIN' THE FAMILY JEWELS (EXCERPT)