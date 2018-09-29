Backtracks September 29

VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
SLY & THE FAMILY STONE-THANK YOU (FALETTINME BE MICE ELF)
SAM & DAVE-I THANK YOU
THE JAMES GANG-THANKS
JOE COCKER-WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
LED ZEPPELIN-THANK YOU
Z Z TOP-I THANK YOU
THE RUMBLERS-BOSS (EXCERPT)
STEPPENWOLF-THE OSTRICH
STAPLES SINGERS-I'LL TAKE YOU THERE
BRUCE SPRINGSTEEN-SHE'S THE ONE
JOHN KAY-MOVIN' ON
HANK SNOW-MOVIN' ON
SONIA DADA-YOU AIN'T THINKING 'BOUT ME
CHET ATKINS-BOO BOO STICK BEAT (EXCERPT)
3:00
BLOOD SWEAT AND TEARS-GOD BLESS THE CHILD
J GEILS BAND-DIDDY BOPPIN'
THE DOORS-PEOPLE ARE STRANGE
ROGER MILLER-YOU CAN'T ROLLER SKATE IN A BUFFALO HERD/WACK-A-DOO/KANSAS CITY STAR
SAM COOKE-I'LL COME RUNNING BACK TO YOU/SHAKE/A CHANGE IS GONNA COME
PHILIP UPCHURCH COMBO-YOU CAN'T SIT DOWN (EXCERPT)
? & THE MYSTERIANS-96 TEARS
WET WILLIE-AIRPORT
TOWER OF POWER-WHAT IS HIP?
THE MC COYS-BEAT THE CLOCK
PAUL REVERE & THE RAIDERS-STEPPIN' OUT
THE ROLLING STONES-THE LAST TIME
GERRY & THE PACEMAKERS-IT'S GONNA BE ALRIGHT
4:00
MASON PROFFIT-EUGENE PRATT
CHICKEN SHACK-STAN THE MAN
ERIC CLAPTON-I CAN'T HOLD OUT
BADGER-WHEEL OF FORTUNE
ALICE COOPER-ELECTED
JAMES BOOKER-GONZO (EXCERPT)
DEEP PURPLE-RAT BAT BLUE
T. REX-TELEGRAM SAM
THE EAGLES-GOOD DAY IN HELL
TANGERINE DREAM-MOVEMENTS OF A VISIONARY
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)