Backtracks September 22

A show of shows!
Hour # 1 originally aired 1/19/13
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
DENNIS HERROLD-MAKE WITH THE LOVIN'
WELDON ROGERS-SO LONG, GOOD LUCK, GOODBYE
LAURA LEE PERKINS-I JUST DON'T LIKE THIS KIND OF LIVIN'
JOHNNY GARNER-KISS ME SWEET
LEW WILLIAMS-ABRACADABRA
THE MARVELETTES-PLEASE, MR. POSTMAN
THE BEATLES-PLEASE, MR. POSTMAN
THE SHANGRILAS-LEADER OF THE PACK
THE DETERGENTS-LEADER OF THE LAUNDROMAT
DOC BAGBY-DUMPLINS (EXCERPT)
JAN & DEAN-POPSICLE
THE TODDS-POPSICLE
RAY CHARLES-I CAN'T STOP LOVIN' YOU
DON GIBSON-I CAN'T STOP LOVIN' YOU
IPSISSIMUS-HOLD ON
THE PENNY PEEPS-MODEL VILLAGE
JON-IS IT LOVE?
MIKE PROCTOR-MR. COMMUTER
JR. WALKER-CLEO'S MOOD (EXCERPT)
3:00-This hour originally aired 3/15/14
JANIS JOPLIN - LITTLE GIRL BLUE
PAUL REVERE & THE RAIDERS - SOUL MAN
IT'S A BEAUTIFUL DAY - A HOT SUMMER DAY
THE FLOCK - TIRED OF WAITING
JEFF BECK GROUP - JAILHOUSE ROCK
PACIFIC GAS & ELECTRIC - STAGGOLEE
POCO - PICKIN' UP THE PIECES
MILES DAVIS - SPANISH KEY (EXCERPT)
JETHRO TULL - NOTHING TO SAY
BLODWYN PIG - SEND YOUR SON TO DIE
SPOOKY TOOTH - I AM THE WALRUS
FREE - OH I WEPT
MOTT THE HOOPLE - THUNDERBUCK RAM
THE DUALS-STICK SHIFT (EXCERPT)
4:00
This hour originally aired 5/11/13
DEEP PURPLE-HIGHWAY STAR
QUEEN-I'M IN LOVE WITH MY CAR
THE CLASH-BRAND NEW CADILLAC
PAUL REVERE & THE RAIDERS-SS396
RONNY & THE DAYTONAS-BUCKET T
THE BEACH BOYS-409
BRUCE SPRINGSTEEN-RACING IN THE STREETS
NELSON RIDDLE ORCHESTRA-ROUTE 66 THEME (EXCERPT)
CHARLIE RYAN-HOT ROD LINCOLN
JOHNNY CASH-ONE PIECE AT A TIME
GEORGE HARRISON-FASTER
ZZ TOP-ARRESTED FOR DRIVING BLIND
RAMBLIN' JIMMIE DOLAN-HOT ROD RACE
JAN & DEAN-THE LITTLE OLD LADY FROM PASADENA
LITTLE FEAT-LET IT ROLL
GENE VINCENT-WHY DON'T YOU PEOPLE LEARN TO DRIVE?
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)