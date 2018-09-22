Backtracks September 15

VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
JIMMY PRITCHETT-THAT'S WHAT I CALL A BALL
CARL PERKINS-YOU CAN DO NO WRONG
CHARLES SENNS-GEE WHIZ LIZ
ELVIS PRESLEY-TRYIN' TO GET TO YOU
SCOTTY MOORE TRIO-HAVE GUITAR WILL TRAVEL
IKE TURNER-DOUBLEMINT
EARL HOOKER-DYNAMITE
CHUCK BERRY-SURFIN' STEEL
BILL DOGGETT-HULLY GULLY TWIST
FREDDIE KING-SAN-HO-ZAY (EXCERPT)
ARETHA FRANKLIN-DR. FEELGOOD/CHAIN OF FOOLS/ROCK STEADY
OTIS REDDING-RESPECT
BOB DYLAN & THE GRATEFUL DEAD-SLOW TRAIN
MARSHALL TUCKER BAND-DESERT SKIES
ROY BUCHANON-MULE TRAIN STOMP (EXCERPT)
3:00
HONEYBUS-GIRL OF INDEPENDENT MEANS
PARADOX-WHAT'S THE RUSH, DILLBURY
MOTIVATION-COME ON DOWN
CATS PYJAMAS-VIRGINIA WATER
THE ORANGE SEAWEED-PICTURES IN THE SKY
ALBERT KING-CROSSCUT SAW
THE TEENBEATS-CALIFF BOOGIE (EXCERPT)
PETE TOWNSHEND-NOTHING IS EVERYTHING
JEFF BECK-DIAMOND DUST
THE HOLLIES-BUS STOP
CLIFF RICHARD-DO YOU WANT TO DANCE
WAYNE FONTANA-PAMELA PAMELA
GERRY & THE PACEMAKERS-HOW DO YOU DO IT?
THE SHADOWS-THE BOYS (EXCERPT)
4:00
BOB DYLAN-ABSOLUTELY SWEET MARIE
TRACY NELSON-I'M SO LONESOME I COULD CRY
LEONARD COHEN-BIRD ON THE WIRE
THE BYRDS-HICKORY WIND
SIMON & GARFUNKEL-THE BOXER
STEVE GOODMAN-CITY OF NEW ORLEANS
THE ATMOSPHERES-THE FICKLE CHICKEN (EXCERPT)
STRAY-ALL IN YOUR MIND
CHARGE-ROCK MY SOUL
CRUSHED BUTLER-MY SON'S ALIVE
THE OPEN MIND-CAST A SPELL
THE MOOCHE-HOT SMOKE & SASSAFRAS
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)