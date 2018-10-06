Backtracks October 6

Literally the vinyl LPs that I played on the old Progression show, 1972-1977
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
DR. FEELGOOD-BACK IN THE NIGHT
THE DOOBIE BROS.-FEELIN' DOWN FARTHER
GEOFF & MARIA MULDAUR-ME AND MY CHAUFFEUR
LITTLE FEAT-TWO TRAINS
LITTLE FEAT-ON THE WAY DOWN
BOOTS BROWN-CERVEZA (EXCERPT)
DEREK & THE DOMINOS-WHY DOES LOVE GOT TO BE SO SAD?
DEEP PURPLE-LAZY
VAN MORRISON-DOMINO (LIVE)
THE PACKERS-HOLE IN THE WALL (EXCERPT)
3:00
JETHRO TULL-TOO OLD TO ROCK AND ROLL: TOO YOUNG TO DIE
LED ZEPPELIN-TRAMPLED UNDER FOOT
IAN HUNTER-APATHY 83
DAVE EDMUNDS-GIT IT
JOY OF COOKING-HOMETOWN MAN
BOB SEGER-GET OUT OF DENVER
LES DUDEK-CITY MAGIC
JOURNEY-NEXT
GINGER BAKER-SOMETHING NICE
BOB DYLAN-LILY, ROSEMARY, AND THE JACK OF HEARTS
THE RUMBLERS-BOSS (EXCERPT)
4:00
KRAFTWERK-KRISTALLO
JIMI HENDRIX-VOODOO CHILE (LIVE)
MAHOGANY RUSH-THRU THE MILKEY WAY
HALL & OATES-LAS VEGAS TURNAROUND
DAVE MASON-SPLIT COCONUT
YOUNG-HOLT UNLIMITED-SOULFUL STRUT (EXCERPT)
TOM WAITS-STEP RIGHT UP
POCO-GOOD FEELIN' TO KNOW
GRATEFUL DEAD-ESTIMATED PROPHET
DIRE STRAITS-WATER OF LOVE
THE RAMONES-BLITZKRIEG BOP
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)