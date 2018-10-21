Backtracks October 20

It's Listener Picks week!
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
LOS LOBOS-ONE TIME ONE NIGHT
BONNIE RAITT-BIG ROAD BLUES
MARK/ALMOND BAND-ONE WAY SUNDAY
THE BYRDS-SO YOU WANT TO BE A ROCK AND ROLL STAR
THE ROLLING STONES-UNDER ASSISTANT WEST COAST PROMOTION MAN
GRATEFUL DEAD-UNCLE JOHN'S BAND
CAPTAIN BEYOND-SUFFICIENTLY BREATHLESS
LED ZEPPELIN-IMMIGRANT SONG
HUMBLE PIE-STONE COLD FEVER
CLIMAX BLUES BAND-SHOPPING BAG PEOPLE
GRAHAM PARKER-SOUL SHOES
UK-IN THE DEAD OF NIGHT
SANDY NELSON-LET THERE BE DRUMS (EXCERPT)
3:00
COUNTRY JOE & THE FISH-SECTION 43
NEW RIDERS OF THE PURPLE SAGE-TAKE A LETTER MARIA
DAVE EDMUNDS-I HEAR YOU KNOCKIN'
JOHNNY WINTER-STILL ALIVE AND WELL
THE CYRKLE-RED RUBBER BALL
T REX-RABBIT FIGHTER
LOVE-7 + 7 IS
CHUBBY CHECKER w/DEE DEE SHARP-SLOW TWISTIN'
BOOKER T. & THE MGs-GREEN ONIONS
THE SIR DOUGLAS QUINTET-SHE'S ABOUT A MOVER
YARDBIRDS-LITTLE GAMES
MARY CHAPIN CARPENTER-COME ON COME ON
J GEILS BAND-WHAMMER JAMMER
THE GUESS WHO-GUNS, GUNS, GUNS
SIL AUSTIN-SLOW WALK (EXCERPT)
4:00
PETE TOWNSHEND-CRASHING BY DESIGN
DAVID BOWIE-CAT PEOPLE
MASON PROFFIT-VOICE OF CHANGE
BOB DYLAN-IT'S ALRIGHT MA, I'M ONLY BLEEDING
J J CALE-CLYDE
AMAZING RHYTHM ACES-TYPICAL AMERICAN BOY
CARL PERKINS-MATCHBOX
WISHBONE ASH-BLOWIN' FREE
FRANK ZAPPA-WHIPPING POST
X-THE NEW WORLD (DEMO VERSION)
THE PLAYMATES-BEEP BEEP
THE BEATLES-DEAR PRUDENCE
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)