Backtracks October 13

A new show comprised of segments from old shows!
Hour #1 was originally aired 6/2/18
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
DALE HAWKINS-MY BABE
BOBBY SISCO-GO GO GO
BOBBY DEAN-JUST GO WILD OVER ROCK AND ROLL
DICK GLASSER-CRAZY LOVE
RUSTY YORK-SUGAREE
ROOSEVELT GREER-LOVER SET ME FREE
THE CRYSTALS-HE'S SURE THE BOY I LOVE
JOHN D. LOUDERMILK-RHYTHM AND BLUESY
BOBBY BARE-THAT'S HOW I GOT TO MEMPHIS
DAVE 'BABY' CORTEZ-RINKY DINK (EXCERPT)
Hour #2 originally aired 6/9/18
JIMI HENDRIX w/STEVE STILLS-WOODSTOCK
JOHN LENNON-WELL, WELL, WELL (LIVE)
THE POLICE-WALKING ON THE MOON
JIMMY CLIFF-IF I FOLLOW MY MIND
TOWER OF POWER-ON THE SERIOUS SIDE
GRAHAM CENTRAL STATION-WATER
DAVID SANBORN-IT TOOK A LONG TIME (EXCERPT)
CHAMBERS BROS-NEW GENERATION
HENRY GROSS-ONE MORE TOMORROW
PAUL REVERE & THE RAIDERS-GONE MOVIN' ON
THE DAVE CLARK 5-CONCENTRATION BABY
THE BYRDS-MR. SPACEMAN
DAVID HOUSTON-LIVIN' IN A HOUSE OF LOVE
JERRY SMITH-TRUCK STOP (EXCERPT)
Hour #3 previously aired 5/5/18
RUSH-THE SPIRIT OF RADIO
NEKTAR-NELLY THE ELEPHANT
JEFF BECK GROUP-BECK'S BOLERO
STEVE MILLER-WILD MOUNTAIN HONEY
RY COODER-I CAN TELL BY THE WAY YOU SMELL
NEIL YOUNG-FOR THE TURNSTILES
BUMPS BLACKWELL-SUMPIN' JUMPIN' (EXCERPT)
JERUSALEM-PRIMITIVE MAN
EDGAR BROUGHTON BAND-LOVE IN THE RAIN
HELLMET-TRUST
LOU REED-INTRO/SWEET JANE
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)