Backtracks January 5

The annual Elvis Presley special
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
ELVIS PRESLEY-I GOT A WOMAN/HEARTBREAK HOTEL/BABY WHAT YOU WANT ME TO DO
JIMMY REED-BABY WHAT YOU WANT ME TO DO
SMILEY LEWIS-ONE NIGHT
ELVIS PRESLEY-ONE NIGHT
BIG MAMA THORNTON-HOUND DOG
ELVIS PRESLEY-HOUND DOG
LLOYD PRICE-LAWDY MISS CLAWDY
LONNIE MACK-MEMPHIS (EXCERPT)
ELVIS PRESLEY-LAWDY MISS CLAWDY/TIGER MAN/LOVE ME
THE MILLION DOLLAR QUARTET-JUST A LITTLE TALK/FARTHER ALONG/KEEPER OF THE KEY
ELVIS PRESLEY-GOOD LUCK CHARM/CRYING IN THE CHAPEL
COL. TOM PARKER-TV GUIDE INTERVIEW 1956
ELVIS PRESLEY-DON'T BE CRUEL
LONNIE MACK-MEMPHIS (EXCERPT)
3:00
ELVIS PRESLEY-SUSPICION/BURNIN' LOVE/STEAMROLLER BLUES
VERNON & GLADYS PRESLEY-INTERVIEW 9/26/56
ELVIS PRESLEY-THAT'S ALRIGHT MAMA
ARTHUR CRUDUP-THAT'S ALRIGHT MAMA
ARTHUR GUNTER-BABY, LET'S PLAY HOUSE
ELVIS PRESLEY-BABY, LET'S PLAY HOUSE
JUNIOR PARKER-MYSTERY TRAIN
LONNIE MACK-MEMPHIS (EXCERPT)
ELVIS PRESLEY-MYSTERY TRAIN/LITTLE SISTER/ROCKA HULA BABY
ELVIS PRESLEY AND ANN MARGARET-THE LADY LOVES ME
ELVIS PRESLEY-VIVA LAS VEGAS/BOSSA NOVA BABY
ELVIS PRESLEY/CARL PERKINS/JERRY LEE LEWIS-JESUS WALKED THAT LONESOME VALLEY
ELVIS PRESLEY & THE IMPERIALS QUARTET-I JOHN
ELVIS PRESLEY & THE NASHVILLE EDITION-AMAZING GRACE
BUMPS BLACKWELL-SUMPIN' JUMPIN' (EXCERPT)
4:00
ELVIS PRESLEY-T-R-O-U-B-L-E/MOODY BLUE
COL. TOM PARKER-TV GUIDE INTERVIEW 1956
ELVIS PRESLEY-WAY DOWN/UNTIL IT'S TIME FOR YOU TO GO/POLK SALAD ANNIE
FAN INTERVIEWS
ELVIS PRESLEY-HEARTBREAK HOTEL/CROWD BANTER/BLUE SUEDE SHOES
THE MILLION DOLLAR QUARTET-PARALYSED/THERE'S NO PLACE LIKE HOME/WHEN THE SAINTS GO MARCHIN' IN
ELVIS PRESLEY-ALL SHOOK UP/TREAT ME NICE/LOVE ME TENDER
HORACE LOGAN-"ELVIS HAS LEFT THE BUILDING"
LOUISIANA HAYRIDE STAGE ANNOUNCER-READING OF TELEGRAM FROM PRIVATE PRESLEY
ELVIS PRESLEY-TEDDY BEAR/ONE BROKEN HEART FOR SALE/BOSOM OF ABRAHAM
ELVIS PRESLEY-I BELIEVE IN THE MAN IN THE SKY
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)