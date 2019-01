Backtracks January 5

The annual Elvis Presley special

VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS

ELVIS PRESLEY-I GOT A WOMAN/HEARTBREAK HOTEL/BABY WHAT YOU WANT ME TO DO

JIMMY REED-BABY WHAT YOU WANT ME TO DO

SMILEY LEWIS-ONE NIGHT

ELVIS PRESLEY-ONE NIGHT

BIG MAMA THORNTON-HOUND DOG

ELVIS PRESLEY-HOUND DOG

LLOYD PRICE-LAWDY MISS CLAWDY

LONNIE MACK-MEMPHIS (EXCERPT)

ELVIS PRESLEY-LAWDY MISS CLAWDY/TIGER MAN/LOVE ME

THE MILLION DOLLAR QUARTET-JUST A LITTLE TALK/FARTHER ALONG/KEEPER OF THE KEY

ELVIS PRESLEY-GOOD LUCK CHARM/CRYING IN THE CHAPEL

COL. TOM PARKER-TV GUIDE INTERVIEW 1956

ELVIS PRESLEY-DON'T BE CRUEL

LONNIE MACK-MEMPHIS (EXCERPT)

3:00

ELVIS PRESLEY-SUSPICION/BURNIN' LOVE/STEAMROLLER BLUES

VERNON & GLADYS PRESLEY-INTERVIEW 9/26/56

ELVIS PRESLEY-THAT'S ALRIGHT MAMA

ARTHUR CRUDUP-THAT'S ALRIGHT MAMA

ARTHUR GUNTER-BABY, LET'S PLAY HOUSE

ELVIS PRESLEY-BABY, LET'S PLAY HOUSE

JUNIOR PARKER-MYSTERY TRAIN

LONNIE MACK-MEMPHIS (EXCERPT)

ELVIS PRESLEY-MYSTERY TRAIN/LITTLE SISTER/ROCKA HULA BABY

ELVIS PRESLEY AND ANN MARGARET-THE LADY LOVES ME

ELVIS PRESLEY-VIVA LAS VEGAS/BOSSA NOVA BABY

ELVIS PRESLEY/CARL PERKINS/JERRY LEE LEWIS-JESUS WALKED THAT LONESOME VALLEY

ELVIS PRESLEY & THE IMPERIALS QUARTET-I JOHN

ELVIS PRESLEY & THE NASHVILLE EDITION-AMAZING GRACE

BUMPS BLACKWELL-SUMPIN' JUMPIN' (EXCERPT)

4:00

ELVIS PRESLEY-T-R-O-U-B-L-E/MOODY BLUE

COL. TOM PARKER-TV GUIDE INTERVIEW 1956

ELVIS PRESLEY-WAY DOWN/UNTIL IT'S TIME FOR YOU TO GO/POLK SALAD ANNIE

FAN INTERVIEWS

ELVIS PRESLEY-HEARTBREAK HOTEL/CROWD BANTER/BLUE SUEDE SHOES

THE MILLION DOLLAR QUARTET-PARALYSED/THERE'S NO PLACE LIKE HOME/WHEN THE SAINTS GO MARCHIN' IN

ELVIS PRESLEY-ALL SHOOK UP/TREAT ME NICE/LOVE ME TENDER

HORACE LOGAN-"ELVIS HAS LEFT THE BUILDING"

LOUISIANA HAYRIDE STAGE ANNOUNCER-READING OF TELEGRAM FROM PRIVATE PRESLEY

ELVIS PRESLEY-TEDDY BEAR/ONE BROKEN HEART FOR SALE/BOSOM OF ABRAHAM

ELVIS PRESLEY-I BELIEVE IN THE MAN IN THE SKY

MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)