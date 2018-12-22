Backtracks December 22

This year's Christmas show is comprised of many segments from Christmases past
VARIOUS ARTISTS-OPENING COLLAGE OF SONGS
BIG JOE TURNER-CHRISTMAS DATE BOOGIE
DEXTER GORDON-JINGLE JANGLE JUMP
BIG MABEL-BOOGIE WOOGIE SANTA CLAUS
JOHNNY MOORE & THE 3 BLAZERS-CHRISTMAS EVE BABY
THE CADILLACS-RUDOLF THE RED NOSED REINDEER
THE DRIFTERS-WHITE CHRISTMAS
THE PENGUINS-JINGLE JANGLE
HARMONY GRITS-SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
THE MARCELS-MERRY TWISTMAS
THE SHELLS-HAPPY HOLIDAY
BOOKER T & THE MGs-JINGLE BELLS (EXCERPT)
PEARL BAILEY-FIVE POUND BOX OF MONEY
JOHNNY PRESTON-I WANT A GUITAR FOR CHRISTMAS
JACK SCOTT-THERE'S TROUBLE BREWIN'
ELVIS PRESLEY-BLUE CHRISTMAS
CARLA THOMAS-GEE WIZ IT'S CHRISTMAS
THE TEMPTATIONS-CHRISTMAS EVERY DAY
THE SUPREMES-TWINKLE TWINKLE LITTLE ME
MARVIN GAYE-I JUST WANT TO COME HOME FOR CHRISTMAS
THE JACKSON 5-I SAW MOMMY KISSIN' SANTA CLAUS
3:00
BIG DEE IRWIN & LITTLE EVA-I WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
THE 4 SEASONS-I SAW MOMMY KISSIN' SANTA CLAUS
JACK SCOTT-JINGLE BELL SLIDE
BOBB B. SOX & THE BLUE JEANS-THE BELLS OF ST. MARY
THE CRYSTALS-SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
THE RONNETTES-SLEIGH RIDE
DARLENE LOVE-CHRISTMAS (BABY, PLEASE COME HOME)
THE BEATLES-FAN CLUB XMAS MESSAGE 1963
THE VENTURES-SLEIGH RIDE (EXCERPT)
PAUL REVERE & THE RAIDERS-RAIN, SLEET, AND SNOW
THE WAILERS-SHE'S COMING HOME
THE SONICS-DON'T BELIEVE IN CHRISTMAS
THE GALAXIES-CHRISTMAS EVE
JIMI HENDRIX & THE BAND OF GYPSIES-LITTLE DRUMMER BOY/SILENT NIGHT/AULD LANG SYNE
THE BEATLES-FAN CLUB XMAS MESSAGE 1964
THE PRETENDERS-HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS
KING CURTIS-THE CHRISTMAS SONG (EXCERPT)
4:00
OTIS REDDING-MERRY CHRISTMAS BABY
JAMES BROWN-SOULFUL CHRISTMAS
LOU RAWLS-LITTLE DRUMMER BOY
CANNED HEAT-XMAS BLUES
CANNED HEAT & THE CHIPMONKS-XMAS BOOGIE
CHUCK BERRY-RUN RUDOLPH RUN
JOHNNY HORTON-THEY SHINED UP RUDOLPH'S NOSE
RAY STEVENS-SANTA CLAUS IS WATCHING YOU
THE VENTURES-SLEIGH RIDE (EXCERPT)
KLARK KENT-YO HO HO
THE DBs-HOME FOR THE HOLIDAYS
TIMBUK 3-ALL I WANT FOR CHRISTMAS
DREAD ZEPPELIN-ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS MY TWO FRONT TEETH
THE RAVERS-PUNK ROCK XMAS
THE DICKIES-SILENT NIGHT
THE DAMNED-THERE AIN'T NO SANITY CLAUS
THE RAMONES-MERRY CHRISTMAS (I DON'T WANT TO FIGHT TONIGHT)
MATTHEW FISHER-INTERLUDE (EXCERPT)